Mehr Wakeboardkurse für begeisterte Fahrerinnen

In Zusammenarbeit mit dem ansässigen "Wake World"- Shop, betrieben von "Mossi", bietet das Freizeitzentrum Xanten weitere Wakeboard-Kurse für Frauen am Cable an:Am 11.06.2022 hatte der "Womens Day" Premiere und entwickelte sich bis zum nächsten Termin am 02.07.2022 so gut, dass dieser sogar überbucht wurde. Aus diesem Anlass werden den Damen nun noch weitere Termine zum Wakeboard Fahren angeboten. Ob Anfängerin oder Fortgeschrittene: Marie Wassermann hat für jeden Tipps und Tricks. Das Freizeitzentrum Xanten und "Mossi" freuen sich mitteilen zu können, dass die nächsten beiden Kurse am So., 31.07.2022 von 9 bis 11 Uhr und am Sa., 27.08.2022 von 10 bis 12 Uhr stattfinden werden. Der Preis beträgt pro Person unverändert nur 30,- €.Bei entsprechender Resonanz werden weitere Kurse angeboten.Für die Kids gibt es am Wakeboard und Wasserski Xantener Südsee, Freizeitzentrum Xanten, zudem Kinderkurse in den NRWSommerferien.Wenige freie Plätze sind noch für die Kurse vom 28. - 30.07. und vom 2. - 4.08. frei, die jeweils drei Tage von 9 - 12 Uhr stattfinden. Der erste Tag wird an der Easystart-Bahn stattfinden, um das Starten so einfach wie möglich zu erlernen. Der Kurs richtet sich an Kinder ab acht Jahren, welche sicher schwimmen können.Zudem muss eine unterzeichnete Einverständniserklärung von den Erziehungsberechtigten vorliegen. Die Mindestteilnehmerzahl liegt bei fünf Personen. Der Kurs kostet 90,- € pro Kind.Des Weiteren wird das "" angeboten. Hier gelten die gleichen Voraussetzungen (Mindestalter 8 Jahre, sicheres Schwim-men und vorliegende Einverständniserklärung der Erziehungs-berechtigten). Die Kurse starten wieder nach den Sommerferien ab dem 16.08. bis zum 30.08. jeden Dienstag von 16 - 18 Uhr. Bei entsprechender Nachfrage wird es auch hier noch weitere Termine geben. Die Mindesteilnehmerzahl liegt bei 10 Kindern, der Preis bei 22,- € pro Kind.Auchist etwas dabei: Am Sa., 30.7., von 19 - 22 Uhr, erwartet sie das "Pro-coaching" für Inverts und Obstacles.Die Kosten hierfür betragen 30,- € pro Person, die Mindest-teilnehmerzahl beträgt acht Personen.Während der Kurse wird das Bistro Après-Ski geöffnet sein, zudem wird es passende Musik und Getränke geben.Für alle Kurse ist eine Anmeldung im Voraus erforderlich, entweder online auf www.wasserski-xanten.de oder im FZX InfoCenter unter Tel.: +49 (0)2801 715656.