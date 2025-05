„Live am Hafen“ in Xanten

Die Veranstaltungsreihe „Live am Hafen“ gehört in diesem Jahr zu den neuen Event-Formaten des Freizeitzentrums Xanten im Hafen Xanten, Xantener Südsee: An der „Plaza Lounge“ kann jeden Freitag die Live-Musik von Künstlern verschiedener Genres erlebt werden.



An insgesamt 15 Abenden präsentieren sie bis in den September hinein Musik etwa aus den Bereichen Rock, Pop, Punk, Schlager, Blues, Irish-Folk oder auch dem Trend-Stil Country, und zwar immer freitags, außer am 13.6., 12.7., 29.8. sowie 5. und 26.9. Die Künstler im Mai: Jule Blue, Danny Latendorf und das Akustik-Trio Doris D.



Den Auftakt am Freitag, den 16. Mai macht Jule Blue. Die 24-jährige gebürtige Kleverin ist Singer-Songwriterin mit eigenen Rock- und Popsongs und spielt auf ihrer Westerngitarre auch Coversongs. Am Freitag, den 23. Mai zu Gast: Danny Latendorf, Singer-Songwriter aus Köln. Und am Freitag, den 30. Mai, am langen Wochenende nach dem Feiertag: das Akustik-Trio Doris D. „Die Doris“ vereinen deutsche Hits aus allen Jahrzehnten mit ihrer einzigartigen Mischung von Pop. Rock, Punk und Schlager, präsentiert mit zwei Gitarren, Ukulele, Cajon und drei Stimmen voller Esprit.



Dazu gibt es Cocktails, Food und Drinks an der Bar sowie am Kiosk des Biergartens vor Ort, die käuflich erworben werden können.



Los geht es immer um 19 Uhr und der Eintritt ist frei.

