Lake Vibes: Wasserski & Wakeboard Xantener Südsee feiert sein 25-jähriges Jubiläum

Samstag, 27. Mai 2023 ab 15 Uhr am Wakeboard & Wasserski, Xantener Südsee

Am 27. Mai 2023 gibt es einiges zu feiern! Die Wasserskiseilbahn des Freizeitzentrums Xanten an der Xantener Südsee feiert ihr 25-jähriges Jubiläum. Auch der benachbarte Shop „Wake World“ unter der Leitung von Sebastian „Mossi“ Moskwa (Veranstalter) feiert ein rundes Jubiläum, nämlich sein 20-jähriges Bestehen.



Zusammen werden die beiden Jubiläen bei dem Special Event „Lake Vibes“ am Samstag, dem 27. Mai 2023 gefeiert. Ab 15 Uhr warten auf alle Gäste einzigartige Wakeboardshows sowie ein BMX-Lakejump. Ein besonderes Speisen- und Getränkeangebot mit z.B. Nudel- und Grillspezialitäten, Salaten und auch Cocktails wird bereit gehalten. Doch das ist noch lange nicht alles, zur Feier des Tages gibt es auch ein besonderes Ticket-Angebot: zur 1-Stunden-Zeitkarte Seilbahnnutzung gibt es eine weitere Stunde gratis dazu. Alle sind eingeladen, sich dieses tolle Angebot zu sichern, um in den Wasserski-Sport hinein zu schnuppern, wie die Profis zu fahren oder einfach nur die Wakeboard-Shows zu genießen.



Für die musikalische Unterhaltung während des ganzen Tages sorgen die Künstler*innen „The Janitors“, „Andre Riot and Justin Nature feat. Habitat49“ und „Rick Dangerours“.



Damit Besucher bei schönem Wetter die beste Sicht auf die Seilbahn haben, wird das Mitbringen von Picknickdecken o.ä. für die Rasenfläche am Wasserskilift empfohlen.



Der Eintritt ist frei.



