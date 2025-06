Kostenfreies Ferienschwimmen im Naturbad Xantener Südsee

Seit vielen Jahren ist das Ferienschwimmen im Naturbad fester Bestandteil des beliebten Ferienprogramms für Xantener Kinder und Jugendliche, die somit nur einen reduzierten Eintritt zahlen müssen. Hinter dieser Vergünstigung stehen ein Zuschuss der Sparkasse am Niederrhein und ein Beitrag der Sozialstiftung Xanten, die beide das Programm für die Sommerferien unterstützen.Nun können sich die Kinder und Jugendlichen sogar über ein noch attraktiveres Angebot freuen. Denn statt eines reduzierten Eintrittspreises ist der Besuch des Naturbades in diesem Jahr sogar ganz kostenfrei.Möglich macht dies eine Erhöhung des Zuschusses der Sparkasse am Niederrhein.Bürgermeister Thomas Görtz hatte hierfür die Initiative ergriffen.Dem war die Sparkasse am Niederrhein gerne nachgekommen.Bei einem gemeinsamen Termin der Geschäftsführung im Naturbad mit Ludger Wehren, Leiter der Sparkassen-Geschäftsstelle Xanten, und Ludwig Ingenlath, Leiter des Freizeitzentrums Xanten, betonten sie die Wichtigkeit fortwährenden Engagements zur Unterstützung des Bereiches Kinder- und Jugendhilfe, in den das Sommerferienangebot fällt.Neben dem Ferienschwimmen während der gesamten Sommerferien steuert das Freizeitzentrum Xanten seinerseits noch ein weiteres Angebot zum Ferienprogramm des Vereins „Kinder- und Jugendhilfe – Stadtranderholung Xanten e.V.“ bei: Vom 14. bis zum 18. Juli können Kinder der Altersgruppe 7 - 13 Jahre einen Segelkurs besuchen und unter fachkundiger Leitung eines FZX-Instrukteurs im Optimisten die Grundlagen des Segelns erlernen. Der Kurs findet von Montag bis Donnerstag von 10 - 17 Uhr und am Freitag von 10 - 14 Uhr statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 50,- € pro Kind.Anmeldungen nimmt das FZX InfoCenter, Tel. +49 (0)2801 715656, E-Mail: info@f-z-x.de , entgegen.