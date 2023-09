Herbstferien-Kurse im Freizeitzentrum Xanten

VDWS Segel-Grundschein, VDWS Segel-Grundschein Junior, VDWS Surf-Grundschein und Kids-Ferienkurs Wasserski: Ferienkurse im Freizeitzentrum Xanten

Im Freizeitzentrum Xanten starten in den NRW-Herbstferien die letzten Kurse der Saison 2023. - Bei aktuell immer noch spätsommerlichen Temperaturen die Gelegenheit, seine Traum-Wassersportart zu erlernen um im nächsten Jahr sofort starten zu können.



In der Segelschule Xantener Nordsee werden der VDWS Segel-Grundschein Junior und der VDWS Segel-Grundschein angeboten. Beide Kurse finden vom 9. bis zum 13. Oktober jeweils am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 10 – 13 und von 14 – 17 Uhr im Hafen Vynen, Xantener Nordsee statt. Der „Junior“-Kurs ist für 7- bis 12-Jährige, die im Optimisten segeln, während Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene beim VDWS Segel-Grundschein-Kurs in der Jolle segeln. Der Grundschein befähigt zum Segeln der genannten Boote in Binnenund küstennahen Revieren. Im Kursumfang enthalten sind die theoretische und praktische Ausbildung sowie Lernmaterial und Prüfung.



Anmeldungen sind möglich im FZX InfoCenter, Tel.: +49 (0) 2801 715656 bis zum Sonntag, 8. Oktober 2023.



Im Wassersportcenter Beachline an der Xantener Südsee wird vom 10. bis zum 12. Oktober der VDWS Surf-Grundschein angeboten. Die Einheiten finden am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag immer von 15 bis 19 Uhr statt. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.



Anmeldungen sind noch möglich im FZX InfoCenter, Tel.: +49 (0) 2801 715656.



Am Südsee Wakepark Xanten gibt es für Kids einen Kinderkurs Wasserski in den NRW-Herbstferien. Er findet vom Mi., 4. bis zum Fr., 6. Oktober jeweils von 9 bis 12 Uhr statt. Der erste Tag wird an der Easystart-Seilbahn stattfinden, um das Starten auf Wasserskiern so einfach wie möglich zu erlernen. Der Kurs ist für Kinder ab acht Jahren. Teilnahmevoraussetzung ist sicheres Schwimmen.



Anmeldungen sind auch hierfür noch möglich im FZX InfoCenter, Tel.: +49 (0) 2801 715656.



FZX InfoCenter

Am Meerend 2, 46509 Xanten

Tel. +49 (0)2801 715656

E-Mail: info (at) f-z-x.de

geöffnet montags, dienstags, donnerstags, freitags, samstags

und sonntags von 10 bis 16 Uhr, mittwochs geschlossen