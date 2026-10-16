Halloween zwischen Feuerschein und Gitarrenklang im Hafen Wardt

Wenn sich der Herbst von seiner mystischen Seite zeigt, wird es am Hafen Wardt stimmungsvoll: Bei „Halloween am Hafen Wardt“ erwartet die Gäste ein gemütlicher Abend mit Live-Musik, knisternden Feuertonnen und passender Halloween-Dekoration. Dazu gibt es wärmende Getränke und eine herzhafte Suppe – beste Voraussetzungen für gesellige Stunden in besonderer Atmosphäre.



Für die musikalische Unterhaltung sorgt das Duo Hörbar, das die Besucherinnen und Besucher von 18 bis 21 Uhr auf eine musikalische Zeitreise mitnimmt. Mit live gesungenen Songs und Gitarrenbegleitung spannt das Duo den Bogen von den 1930er- bis in die 1990er-Jahre und verspricht ein abwechslungsreiches Pro gramm für unterschiedliche Musikgeschmäcker.



Auch abseits der Musik ist für eine stimmungsvolle Kulisse gesorgt: Der Kiosk WATERKANT wird mit passender Halloween-Dekoration und atmosphärischer Beleuchtung in Szene gesetzt. Feuertonnen schaffen gemütliche Plätze zum Aufwärmen und Verweilen. Aus verschiedenen Heißgetränken kann ausgewählt werden, während eine leckere Suppe das kulinarische Angebot ergänzt. Neben diesen Halloween-Spezialitäten steht selbstverständlich auch das reguläre gastronomische Angebot zur Verfügung.



Ob mit Freunden, der Familie oder in geselliger Runde – Halloween am Hafen Wardt verbindet musikalische Unterhaltung mit herbstlicher Hafenatmosphäre und einem Hauch von Grusel. Ein Abend, der dazu einlädt, den Alltag hinter sich zu lassen, gemeinsam zu genießen und die besondere Stimmung am Wasser zu erleben.

(lifePR) (