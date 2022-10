Halloween-Adventuregolfen am Sonntag, 30. Oktober von 12 bis 17 Uhr im Hafen Xanten

Bald ist es wieder soweit, dann steht Halloween vor der Tür und es heißt wieder: „Süßes oder Saures“. Für alle Halloween-Fans hat sich das Team des Freizeitzentrums Xanten etwas Besonderes einfallen lassen: Die Adventuregolf-Anlage im Hafen Xanten ist am Tag vor Halloween - Sonntag, den 30. Oktober - außerplanmäßig noch einmal von 12 bis 17 Uhr geöffnet und lädt alle kleinen und großen Gäste zum „Halloween-Adventuregolfen“ ein.



Hierbei werden auf den 18 Bahnen verteilte Kürbisse den Adventuregolfern das Einlochen ihrer Bälle erschweren. Alle Gruselfans, die in einer Halloween-Verkleidung vorbeikommen und sich ihr Adventuregolf-Ticket kaufen, erwartet zusätzlich zu ihrem Ticket eine süße Leckerei. So sind Spaß und Geselligkeit für alle garantiert.



Es gelten die regulären Tarife. Das FZX-Team freut sich auf eine rege Teilnahme.



Seit dem 24. Oktober gelten im Freizeitzentrum Xanten die Öffnungszeiten der Winterzeit. Adventuregolf im Hafen Xanten kann jedoch auch in der Winterzeit bei geeigneter Witterung weiterhin gespielt werden, aktuelle Öffnungszeiten und Infos siehe f-z-x.de