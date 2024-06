Fußball-Europameisterschaft 2024: Public Viewing im Freizeitzentrum Xanten

Schon seit vielen Jahren bietet das Freizeitzentrum Xanten das sogenannte Public Viewing an; insbesondere wenn Welt- oder Europameisterschaftsspiele im Herrenfußball anstehen, sorgt das Team des Freizeitzentrums Xanten mit ausgedehnten Sitzgelegenheiten, großzügigem LED-Bildschirm und passenden gastronomischen Angeboten für die besten Voraussetzungen, um bei der Live-Spielübertragung des favorisierten Teams mit zu fiebern und im Torrausch mit zu jubeln.



Auch bei der nun anstehenden Fußball-Europameisterschaft lädt der Hafen Xanten daher wieder zum „Rudelgucken“ ein. Die Vorrundenspiele mit deutscher Beteiligung sowie, bei entsprechender Nachfrage, die Finals und das Endspiel können hier wiederum open air vor der schönen Kulisse der Xantener Südsee mitverfolgt werden.



Der Public Viewing-Bereich befindet sich auf der Promenade des Hafens Xanten und somit direkt vor dem Terrassen- und Biergartenbereich des Plaza del Mar. Neben der ca. 15 qm großen LED-Wand wird der Bereich auch eigene Gastronomieangebote erhalten, damit sich die Besucher direkt auf der Veranstaltungsfläche kurzwegig versorgen können.



Auch der Weltladen der Eine-Welt-Gruppe Xanten wird mit den neuen, fair produzierten Fußbällen von Derbystar in der limitierten Sonderedition „Xanten“ vor Ort sein.



Geöffnet ist die Public Viewing-Area beim Eröffnungsspiel am Fr., 14. Juni ab 19 Uhr, bei den weiteren Vorrundenspielen am Mi., 19. Juni ab 17 Uhr und am So., 23. Juni ab 19 Uhr. Auch bei den weiteren Spielübertragungen ist die Öffnung der Public Viewing-Area jeweils ca. zwei Stunden vor Anpfiff geplant. Der Eintritt zum Public Viewing und die Platzwahl sind frei. Das Mitbringen von eigenen Speisen und Getränken ist nicht gestattet.



Fr., 14. Juni 2024, ab 19 Uhr und weitere Termine:

Public Viewing Fußball-Europameisterschaft 2024

Übertragung aller Deutschlandspiele u.a. auf LED-Wand

Hafen Xanten, Xantener Südsee

Salmstr. 30, 46509 Xanten

Eintritt frei!

