Freizeitzentrum Xanten verabschiedet Wilfried Meyer

Leiter des Freizeitzentrums Xanten geht zum 1. Januar 2022 von Bord

Namens der Gesellschafter Stadt Xanten, Kreis Wesel und Regionalverband Ruhr gratulieren die Geschäftsführer dem langjährigen Leiter des Freizeitzentrums Xanten (FZX) Wilfried Meyer, der das Unternehmen am 31. Dezember 2021 in den Ruhestand verlassen wird.



Seit der Gründung des Freizeitzentrums im Jahre 1974 war Wilfried Meyer dessen Steuermann auf dem Weg von einer einfachen Kiesgrube hin zu einem überregional bedeutenden Freizeitangebot und Besuchermagneten Xantens.



Meilensteine waren neben der Gestaltung der Xantener Nord- und Südsee mit Verbindungskanal die Errichtung des Nibelungenbades mit Sauna (1982), das Strandbad (1986), die Wasserskianlage (1998) und das Wassersport-Center (2005). Im Jahre 2010 wurden die See- und Uferbereiche um den Hafen Xanten mit Restaurant „Plaza del Mar“ und Adventuregolf-Anlage vervollständigt. Viele Standorte wurden über die Jahre ausgebaut, zum Teil komplett erneuert, das Nibelungenbad ab 2008 wieder aufgegeben. Ab 2016 wurde das Freizeitzentrum barrierefrei umgebaut und die Außenbereiche an fünf Standorten um Gesundheitsangebote nach Kneipp ergänzt.



Neben der Entwicklung hatte Wilfried Meyer immer auch den wirtschaftlichen Betrieb seiner Anlagen im Blick, griff relevante Freizeit-Trends, die er zuerst immer selbst ausprobierte, auf und passte das Unternehmen an aktuelle Anforderungen an.



Besonderen Wert legt der vielseitige und umtriebige Wilfried Meyer auf attraktive Veranstaltungen: Jahr für Jahr gastieren bekannte Kabarettisten und Musiker auf den Open Air-Bühnen des Freizeit-zentrums und bieten den Besucherinnen und Besuchern zahllose und unvergessliche Stunden der Geselligkeit und guten Unter-haltung. Sein bekanntestes Event ist hierbei wohl das „Oktoberfest Xanten“, das sich inzwischen zu einer der größten Oktoberfest-veranstaltungen außerhalb Münchens entwickelt hat. Auch nach bisher 21 Ausgaben wird Wilfried Meyer dem Oktoberfest Xanten als dessen „Wiesn-Wirt“ erhalten bleiben.



Die Geschäftsführer Thomas Görtz (Stadt Xanten), Ralf Berens-meier (Kreis Wesel) und Axel Hoppe (Regionalverband Ruhr) würdigen Wilfried Meyers beispiellosen Einsatz für das Freizeit-zentrum Xanten und seine Mitarbeitenden. Ab 1. Januar 2022 wird Ludwig Ingenlath das Freizeitzentrum Xanten leiten.



Damit es für den Tausendsassa Wilfried Meyer auch weiterhin ‚bewegende‘ Zeiten bleiben, überreichten sie ihm zum Abschied eine hübsch verpackte Anzahlung für ein neues E-Bike aus den Reihen der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Gesellschafterversammlung, die vom Vorsitzenden des Verwalt-ungsrates, Herrn Udo Bovenkerk, mit einer markanten Fahrrad-klingel komplettiert wurde.