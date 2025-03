Freizeitzentrum Xanten präsentiert das Eventprogramm 2025

Rechtzeitig vor Beginn der Outdoor- und Open Air-Saison 2025 präsentiert das Freizeitzentrum Xanten (FZX) sein neues Veranstaltungs-Jahresprogramm. Mit über 50 Events unterschiedlichster Art fällt das Angebot für die Gäste in diesem Jahr besonders reichhaltig aus: Von Partys und Musikfesten über Konzerte, Comedy, aber auch Märkte und Lesungen, Tanzworkshops und sogar eine Schnitzeljagd reicht das breit gefächerte Eventangebot. Mit ihm startet das FZX in eine ohnehin spannende Saison.Ludwig Ingenlath, Leiter des Freizeitzentrums Xanten: „Parallel wird das Freizeitzentrum Xanten in diesem Jahr um neue bzw. neu wiederaufgebaute Gastronomie-Angebote erweitert. Dies betrifft den Hafen Vynen mit PIER5, aber auch das Naturbad Xantener Südsee, in dem zahlreiche Veranstaltungen open air stattfinden werden.“ Bis zum Beginn der Hauptsaison im Mai/Juni werden die Arbeiten planmäßig abgeschlossen sein.Viele weitere Highlight-Veranstaltungen, die sich über das ganze Jahr verteilen, ergänzen das FZX-Eventprogramm. „Beliebte Events der Vorjahre haben wir auch in diesem Jahr mit im Programm. Doch daneben haben wir auch einige neue Ideen und Konzepte dabei“, fasst Ingenlath zusammen.mit Wiedereröffnung des neu errichteten Mehrzweckgebäudes mit Bistro PIER5 und alle feiern mit. Ein tolles Hafenfest mit Musik, spannenden Aktionen am Bootsverleih, einer Trödelmeile mit Kindertrödel, Aktionen für Kinder und vielem mehr erwartet die Gäste. Hier kann man das nach einem Brandanschlag im Winter 2023 völlig niedergebrannte und nun neu errichtete Hafengebäude besichtigen und einen unvergesslichen Tag an der Xantener Nordsee verbringen.Zum zweiten Mal findet der beliebte Fischmarkt im Naturbad an der Xantener Südsee statt. Mit einer üppigen Shopping-, Genuss- und Schlendermeile, einem attraktiven Rahmenprogramm und natürlich frischem Fisch in vielen Variationen.Die Jubiläumstournee zum 25. Jahr der beliebten Show bringt die frischeste Stand-Up Comedy angesagter Comedians und Newcomer, überraschende Showeinlagen, gepaart mit dem allerbesten Publikum auf die Bühne. Jede Show verspricht ein Unikat auf höchstem Niveau. Hier bleibt garantiert kein Auge trocken; Comedy der Extraklasse! NightWash Live -Comedy at its best! Präsentiert von der Sparkasse am Niederrhein.nach dem überwältigenden Erfolg seiner letzten Tour kehrt Deutschlands beliebtester Witzeerzähler Markus Krebs zurück auf die Bühnen – dieses Mal mit seinem brandneuen Programm „Bierschaum ist mein Lippenstift“. Mit seinem unverwechselbaren Ruhrpott-Humor und gnadenlos-kompromisslosen Pointen verspricht auch Markus Krebs einen Comedy-Abend der Extraklasse, präsentiert von der Sparkasse am Niederrhein.Das beliebte Mitmach-Event im Naturbad Xantener Südsee lädt am Freitag, den 11. Juli zum Picknicken ganz in Weiß ein. Präsentiert von der Sparkasse am Niederrhein.Am 12. Juli findet wieder eine Beachparty im Naturbad Xantener Südsee statt! Ab 19 Uhr öffnet die Strand-Location ihre Tore und ab 20 Uhr sorgen Top-Acts wie Isi Glück, Anna-Maria Zimmermann, Calvin Kleinen, Caro Winter und DJ Marci für beste Partystimmung, präsentiert von der Sparkasse am Niederrhein. Die Veranstaltung bietet ein einzigartiges Urlaubsambiente direkt auf Sand und ist als Stehveranstaltung mit vereinzelten Sitzmöglichkeiten konzipiert. Die Wiederkehr der Beachparty verheißt einen unvergesslichen Abend voller Sommer-Feeling und Musik.Ein ‚Klassiker‘, denn die Band ist dem Freizeitzentrum Xanten schon seit vielen Jahren eng verbunden und dadurch immer wieder in Xanten zu Gast. Präsentiert wird das Konzert am Samstag, den 29. August von der Sparkasse am Niederrhein.Hier kann man das bayerische Lebensgefühl unter freiem Himmel erleben. Bei angenehmen Temperaturen erwartet die Gäste ein unvergesslicher Abend mit traditionellem Fassanstich, original bayerischen Schmankerln und erfrischenden Getränken - die perfekte Grundlage für unvergleichliche Biergarten-Stimmung ist somit geschaffen. Ein Abend voller bayerischer Tradition und Lebensfreude am Samstag, den 30. August, präsentiert von der Sparkasse am Niederrhein.Für die Vorverkaufsveranstaltungen sind Eintrittskarten online auf www.f-z-x.de/events sowie in dem Webshop des Vorverkaufspartners Eventim und an allen angeschlossenen Ticket-Vorverkaufsstellen erhältlich. Tickets für die Veranstaltung mit Markus Krebs sind auf www.ticketmaster.de zu erwerben. Auch im FZX InfoCenter, Am Meerend 2, 46509 Xanten hilft das Team des Freizeitzentrums Xanten gerne weiter.Mehr als die Hälfte aller FZX-Events kann man in diesem Jahr bei freiem Eintritt genießen. Dazu gehören zum Beispiel die Konzerte des Shanty-Chores Vynen im Hafen Vynen und die Veranstaltungen der neuen Reihe „Live am Hafen“, die von Mai bis September an insgesamt 15 Terminen in der Plaza Lounge des Plaza del Mar im Hafen Xanten, Xantener Südsee, open air stattfinden.Bei den Tanzworkshops (23., 26. und 30.07.), der Osterschnitzeljagd (21.04.) oder dem „Mit-Sing-Konzert“ (25.05.) können Gäste jeden Alters selbst aktiv werden.Im Eventprogramm für die Xantener Nord- und Südsee haben Ludwig Ingenlath und das Team des Freizeitzentrums Xanten noch zahlreiche weitere Events für alle Altersgruppen und nahezu jeden Geschmack geplant.Die neue Broschüre „Events 2025“ ist ab sofort im Freizeitzentrum Xanten sowie an weiteren ausgewählten Auslagestellen in Xanten und Umgebung erhältlich.