Freizeitzentrum Xanten plant Durchführung des Oktoberfestes Xanten - "Das Original am Niederrhein"

Hohe Nachfrage durch die "Frühlings-Wiesn" 22. Oktoberfest Xanten vom 30.09. - 23.10.2022

Das Freizeitzentrum Xanten plant in diesem Jahr endlich wieder das Oktoberfest Xanten - "Das Original am Niederrhein" - durchzuführen. "Bei den Vorbereitungen laufen wir bereits auf Hochtouren", berichtet der langjährige Wiesn-Wirt und Projektleiter Wilfried Meyer. "Wir sind froh, dass es endlich wieder stattfinden kann. Die Pandemielage ist überschaubarer geworden und unser treues Publikum freut sich jetzt schon riesig."

Alle sind herzlich eingeladen, am größten und beliebtesten Oktoberfest außerhalb Bayerns und Baden-Württembergs teilzunehmen. Originalgetreue Oktoberfest-Atmosphäre und -Stimmung versprechen ein unvergessliches Event.



Die erfolgreiche Durchführung der 1. Xantener Frühlings-Wiesn Anfang Juni 2022 weckten bei den zahlreichen und begeisterten Gästen die Vorfreude auf das diesjährige Xantener Oktoberfest.

Dies machte die deutliche Steigerung der Nachfrage nach Tickets für das Xantener Oktoberfest im Nachgang der Veranstaltung deutlich. Nach einer zweijährigen, durch die Corona-Pandemie erzwungenen, Pause plant der Veranstalter, Freizeitzentrum Xanten, die Durchführung des 22. Oktoberfestes vom 30. September bis zum 23. Oktober ohne Corona bedingte Einschränkungen.

Dazu der Leiter des Freizeitzentrums Xanten, Ludwig Ingenlath: "Nach der langen Zwangspause haben die Frühlings-Wiesn beim Publikum wieder Lust auf‘s Oktoberfest geweckt. Das Feedback dieser Veranstaltung war sehr positiv. Die Nachfrage nach Reservierungen für das Oktoberfest steigt schon jetzt enorm.“

Die „Xantener Frühlings-Wiesn“ fanden am ersten Juni-Wochen-ende statt. Nach einem typischen „O’zapft is‘!“ verbreiteten die Konzerte der neuen Oktoberfest-Liveband „Bergluft“ unter hunderten Besuchern an beiden Abenden typische Oktoberfest-Stimmung open air im Naturbad Xantener Südsee.



Als während des 21. Oktoberfestes Xanten im Oktober 2019 wie üblich der Kartenvorverkauf für die 22. Ausgabe eröffnet wurde, konnte noch niemand ahnen, wie lange man sich in Vorfreude würde üben müssen. Im Winter 2019/2020 breitete sich dann mit der Corona-Pandemie und verbundenen Einschränkungen eines der wohl gravierendsten Ereignisse vergangener Jahrzehnte aus. Wie auch beim Münchener Oktoberfest kam es zwei Jahre in Folge zu behördlich angeordneten Durchführungsverboten. Eine Situation, in der die Gäste und Fans des „Originals am Niederrhein“ ihre Treue unter Beweis stellten: lediglich rund 5 % der vor der Pandemie erworbenen Tickets wurden aufgrund der mehrmaligen Verschiebung bislang zurückgegeben.



„Da es durch die Verschiebung zu neuen Terminen kam, kann es für die Gäste mitunter zu Terminproblemen kommen. Für solche Fälle und weitere Fragen der Ticketbesitzer haben wir auf der Website oktoberfest-xanten.de einen sogenannten FAQ-Bereich eingerichtet, der dabei hilft, viele Fragen schon vorab zu beantworten“, erläutert der Leiter des Freizeitzentrums Xanten, Ludwig Ingenlath. Zudem werden alle Kundenanfragen auch weiterhin persönlich und wenn möglich kulant geklärt, versichert er und bittet zugleich um Verständnis, dass dies aufgrund der personellen Situation auch einmal länger dauern könne.



22. Oktoberfest Xanten – das ist geplant

Das 22. Oktoberfest Xanten findet vom Freitag, 30. September bis zum Sonntag, 23. Oktober 2022 auf der „Xantener Südsee-Wiesn“, dem Parkplatz P1 des Freizeitzentrums Xanten in Xanten-Wardt, statt. Freitags und samstags lautet das Motto „Wiesn-Gaudi pur“ mit wöchentlich wechselnden Live-Bands im großen Festzelt, sonntags und am Feiertag spielen diese Bands ebenfalls im Wechsel im großen Festzelt. Die Live-Bands im Einzelnen:



Saxndi:

Seit 40 Jahren ist Saxndi aus der einschlägigen Musikszene nicht mehr wegzudenken. Der Bandname „Saxndi“ ist eigentlich ein bayrischer Ausdruck des Erstaunens, der nicht nur den vielen Fans beim Genuss eines Auftritts der Formation über die Lippen kommt. Mit alten Gassenhauern und den neusten Chartbreakern versetzen Saxndi ihr Publikum jeglicher Altersstufe in ausgelassene Party-Stimmung. Ihr unverwechselbar glasklar-angenehmer Sound und ihre geschmackvoll designte Lichtshow brachte Saxndi zu den großen Auftritten in alle gefragten Festzelt-Betriebe ganz Bayerns und weit darüber hinaus. Nicht zuletzt deshalb etablierte sich die Gruppe auch als fester Bestandteil auf dem größten Volksfest der Welt - dem Münchner Oktoberfest. Im FZX-Festzelt zu erleben von Fr., 30. September bis Montag (Feiertag), 3. Oktober.



AischZeit:

AischZeit – Die Band mit ungebremster Lebensfreude seit 1992. Stillstand ist für sie ein No-Go. Ruhe finden die Musiker Zuhause, auf der Bühne stehen sie unter Dauer-Power. Es gibt nur ein Gas - und das ist Vollgas. Volksmusik, VolkXXrock, Party-Schlager, Rock und Pop sowie Titel ihrer eigenen CDs verpackt in einen unvergesslichen Abend bester Unterhaltung. Feiern wie in Bayern mit dem kleinen, aber feinen Unterschied in Sachen Live-Performance – im FZX-Festzelt zu erleben am Fr., 7., Sa., 8. und So., 9. Oktober.



Joe`s Wiesn-Band:

Hinter dem neuen Namen verbirgt sich kein geringerer Künstler als die weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannte und erfolgreiche Joe Williams-Band aus Bayern.

Seit mehr als zwei Dekaden absolviert die Band jährlich bis zu 100 Auftritte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit den fünf schneidigen Musikern und der rassigen Sängerin „Dine“ nicht nur ein Ohren- sondern auch Augenschmaus, erwartet die Gäste jede Menge zünftige und oktoberfestige Partymusik zwischen „Schunkeln“ und „Highway To Hell“. Live am Fr., 14., Sa., 15. und So., 16. Oktober im FZX-Festzelt.



Bergluft:

Was für eine Premiere – das restlos begeisterte Publikum der „Xantener Frühlings-Wiesn“ hat Bergluft bereits jetzt in sein Herz geschlossen. A fetz‘n Gaudi und Lust auf mehr - das sind die sechs Musiker von Bergluft als langjährige musikalische Gastgeber des Münchener Oktoberfestzeltes „Hippodrom“ u.a. Feinfühlig werden komplett neue Klangwelten erschaffen, die Rock, Pop, 70ies und Aktuelles mit Traditionellem verbinden und dabei gekonnt in Alpenmanier auf den Festzeltbänken bis zur Ekstase führen.

In Xanten am Fr., 21., Sa., 22. und beim „Wiesn-Finale“ am So., 23. Oktober.



Der Xantener Wiesn-Kalender – Stand: 23. Juni 2022:

Beim Oktoberfest Xanten ist nicht jeder Tag wie der Andere: Die Gäste erwartet ein vielfältiges Wiesn-Programm mit interessanten Specials.



Fr., 30. September 2022

17 – 24 Uhr Wiesn-Gaudi pur mit Saxndi und Fassanstich im FZX-Festzelt*



Sa., 1. Oktober 2022

16 – 23 Uhr Wiesn-Gaudi pur mit Saxndi im FZX-Festzelt*



So., 2. Oktober 2022

12 – 18 Uhr Wiesn-Sonntag „Karneval meets Oktoberfest“ mit Saxndi und Special Guest „Räuber“ im FZX-Festzelt



Ft., 3. Oktober 2022

12 – 18 Uhr Wiesn-Feiertag „Integratives Oktoberfest für Alle“ mit Saxndi im FZX-Festzelt



Fr., 7. Oktober 2022

17 – 24 Uhr Wiesn-Gaudi pur mit AischZeit im FZX-Festzelt*



Sa.,

8. Oktober 2022

16 – 23 Uhr Wiesn-Gaudi pur mit AischZeit im FZX-Festzelt*



So.,

9. Oktober 2022

12 – 18 Uhr Wiesn-Sonntag „Blaulicht goes Oktoberfest“ mit AischZeit im FZX-Festzelt



Fr.,

14. Oktober 2022

17 – 24 Uhr Wiesn-Gaudi pur mit Joes Wiesn-Band im FZX-Festzelt*



Sa., 15. Oktober 2022

16 – 23 Uhr Wiesn-Gaudi pur mit Joes Wiesn-Band im FZX-Festzelt*



So.,16. Oktober 2022

12 – 18 Uhr Wiesn-Sonntag „Schützen-Oktoberfest“ mit Joes Wiesn-Band im FZX-Festzelt



Fr., 21. Oktober 2022

17 – 24 Uhr Wiesn-Gaudi pur mit Bergluft im FZX-Festzelt*



Sa., 22. Oktober 2022

16 – 23 Uhr Wiesn-Gaudi pur mit Bergluft im FZX-Festzelt*



So., 23. Oktober 2022 Wiesn-Sonntag „Wiesn-Finale“

12 – 18 Uhr mit Bergluft im FZX-Festzelt

ab 10:30 Uhr kath. Festmesse



* Einlass in das FZX-Festzelt kostenpflichtig mit Sitzplatzreservierung auf oktoberfest-xanten.de - freitags und samstags an zugewiesenen Sitzplätzen, sonntags ohne Sitzplatzreservierung und die Platzwahl ist frei.

Wie schon in den Vorjahren gilt: Sitzplatzreservierungen in vier Preiskategorien beinhalten stets einen Gutschein als Anrechnung auf eine Speise sowie für ein Getränk (1 Maß) pro Person. Die Plätze sind innerhalb des FZX-Festzeltes je nach gewählter Kategorie angeordnet und beinhalten gegebenenfalls weitere Leistungen. Bedingt durch den langen Vorverkauf seit der letzten Veranstaltung ist es möglich, dass einzelne Kategorien bereits ausverkauft und daher nicht mehr buchbar sind.



Almhütte

Auch in der Almhütte wird freitags und samstags ein attraktives Musikprogramm mit DJ Dominik geboten - Eintritt gegen Gebühr.

Der beliebte Biergarten vor dem Festzelt ist kostenfrei und die Wiesn-Schänke ist während der Oktoberfest-Veranstaltungen zeitgleich geöffnet.

Das Mindestalter für den Besuch der Oktoberfest-Abendveranstaltungen ist 18 Jahre. An den Sonntagen und am Feiertag ist der Besuch des Oktoberfestes Xanten Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahren in Begleitung der Eltern bzw. erziehungsberechtigten Personen gestattet.

Zudem behält sich der Veranstalter vor, für den Besuch des Festzeltes an den Sonntagen eine Eintrittsgebühr zu erheben.



„Dirndl und Lederhosen finden wieder Platz in unserem Leben – die Lebensfreude kehrt zurück!“