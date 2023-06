Filmschauplatz: Naturbad Xantener Südsee

Am Freitag, 7. Juli 2023, open air im Naturbad Xantener Südsee - Freizeitzentrum Xanten

120 Städte/Gemeinden – über 210 Spielorte: Das ist die Film- und Veranstaltungsreihe „FilmSchauPlätze NRW“.



Das Konzept der FilmSchauPlätze hat sich seit 1998 nicht ver- ändert: Filme mit einem Bezug zu ihren Aufführungsorten, ein Rahmenprogramm vor der Filmvorführung, Catering vor Ort oder auch ein eigenes Picknick und vor allem, der Eintritt immer frei, weil die Kosten aufgeteilt werden zwischen den Partnern vor Ort und der Film- und Medienstiftung NRW.



So locken die FilmSchauPlätze NRW ihre BesucherInnen seit 25 Jahren – mit einer Corona-bedingten Pause in 2020 – an die unterschiedlichsten Orte im Land und machen so die Vielfalt der nordrhein-westfälischen Landschaften und kulturellen Angebote erfahrbar und erlebbar.



Erstmals gastiert die Veranstaltungsreihe nun im Naturbad Xantener Südsee im Freizeitzentrum Xanten.



Xanten – Freizeitzentrum, Xantener Südsee



Direkt vor den Toren der geschichts- und kulturreichen Stadt Xanten am Niederrhein findet sich ein Naherholungsgebiet: Das Freizeitzentrum Xanten, eine einzigartige Kombination aus Wassersport-, Bade- und Freizeitangeboten rund um die „Xantener Nord- und Südsee“. Auf rund 250 Hektar Gesamtfläche bieten die beiden miteinander verbundenen Binnenseen ein nahezu unbegrenztes Wassersport- und Erholungsangebot, das durch



weitere attraktive Einrichtungen wie Hafenanlagen mit Gastronomie, einem Naturbad mit benachbarter WasserskiSeilbahn, den fünf Kneipp-Gesundheitssäulen und zahlreichen Events ergänzt wird. Das Naturbad Xantener Südsee bietet „Urlaub wie am Meer“: Naturschwimmbecken, feiner, sauberer Sandstrand mit FKK-Strandabschnitt, Strohschirme und Sonnenliegen.



Rahmenprogramm



Ab 20:00 Uhr und bis 15 Minuten vor Filmbeginn exklusives Abendschwimmen und „Kneipp-Storchengang durch das erfrischende Wasser“ am flachen Familienstrand. Keine Anmeldung erforderlich. Das Mitmachen ist kostenfrei, Badeutensilien und ein Handtuch werden empfohlen. Weitere, kostenpflichtige Angebote: Kino typische Getränke-, Eisund Snackangebote wie z.B. Nachos und Popcorn.



„Aquaman“



Aquaman, der mit bürgerlichem Namen Arthur Curry heißt, ist als Sohn seines menschlichen Vaters Tom Curry und seiner atlantischen Mutter Atlanna berechtigt, den Thron von Atlantis zu besteigen. Doch aktuell regiert sein Halbbruder Orm das Unterwasserkönigreich, und dieser möchte auch die anderen sechs Königreiche der Meere um sich scharen, um gemeinsam einen Krieg gegen die Menschen an der Erdoberfläche zu führen, die seit vielen Jahren die Ozeane verschmutzen. Gemeinsam mit Mera macht sich Aquaman auf die Suche nach dem Dreizack des ersten Königs von Atlantis, der seinen Anspruch auf den Thron untermauern würde. Doch das kann Orm nicht zulassen, und so hetzt er den beiden den Piraten David Kane auf den Hals, der mit Aquaman noch eine Rechnung zu begleichen hat.



Regie: James Wan

mit Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe

USA 2018, 144 Min.,

FSK ab 12 Jahre

Foto: 2023 Warner Bros. Ent.



Kurzfilm „Fulfillmenot“



Fulfillmenot ist ein visuelles Gedicht über das Suchen nach Antworten, die sich in Fragen, Antworten und schließlich in noch mehr Fragen verwandeln. Über den Verlauf des Films hinweg entdeckt sie ihre Persönlichkeit und ihren Körper auf neue, andere Weise.



Idee/Animation: Julia Jesionek

3 Min. KHM 2021

Foto: Julia Jesionek



Fr., 7. Juli 2023 Einlass ab 20 Uhr; Aufführungsbeginn bei Einbruch der Dunkelheit, ca. 22 Uhr Freie Platzwahl auf z.B. eigenen Picknickdecken oder selbst mitgebrachten (Klapp-)Stühlen im Sandbereich. Darüber hinaus steht nur ein begrenztes Angebot einfacher Sitzgelegenheiten zur Verfügung. Naturbad Xantener Südsee, Am Meerend 2, 46509 Xanten (Wardt) Eintritt frei; kostenlose Pkw-Parkplätze



Veranstalter: Freizeitzentrum Xanten in Kooperation mit der Film- und Medienstiftung NRW