FZX Sommer Open Air 2023: Ankündigung der ersten Event- Highlights des Sommer Open Airs 2023 – Vorverkauf läuft

Endlich wieder Sommer Open Airs – unbeschwert Musik und Unterhaltung unter freiem Himmel genießen, und das mit möglichst wenig (Corona-) Einschränkungen: damit dieser Wunsch vieler Menschen in Erfüllung gehen kann, stellt das Freizeitzentrum Xanten (FZX) auch für das kommende Jahr ein attraktives Veranstaltungsprogramm zusammen.



„Einige Termine in unserem Eventprogramm 2023 sind derzeit noch in der Planung, doch es gibt bereits Highlights, die schon feststehen“, berichtet FZX-Leiter Ludwig Ingenlath. Trotz der vielfältigen Herausforderungen, vor denen die Eventbranche seit der letzten Krisen steht, seien die angekündigten Events machbar und jedes von ihnen ein echtes Highlight für die Region.



Freitag, 4. August 2023: NightWash



NightWash live – unter dem Motto: “Stand-up Comedy ist live am lustigsten!” präsentiert die Kult-Marke für Stand-up Comedy einen Moderator und drei Comedy-NachwuchskünstlerInnen! Wen? – Das wird zu gegebener Zeit noch bekannt gegeben.



NightWash ist mit knapp 200 Mio. Views online und über 150 Liveshows pro Jahr in Deutschland, der Schweiz und Belgien die erfolgreichste Comedy-Marke im deutschsprachigen Raum. Vom Newcomer bis zum Profi, NightWash hat sie alle! Ob Felix Lobrecht, Carolin Kebekus, Chris Tall oder Faisal Kawusi: alle hatten einen ihrer ersten Auftritte bei NightWash. So bringt das Format die frischeste Stand-up Comedy angesagter Comedians und Newcomer, überraschende Showeinlagen, gepaart mit dem allerbesten Publikum auf die Bühne. Hier bleibt garantiert kein Auge trocken! Comedy der Extraklasse! NightWash Live – Stand-up Comedy at its best!



Freitag, 4. August 2023, 20:00 Uhr open air im Naturbad Xantener Südsee. Die Veranstaltung ist bestuhlt und die Platzwahl ist frei. Tickets ab 32,80 € auf f-z-x.de/events sowie auf eventim.de (zzgl. Gebühren).



Samstag, 5. August 2023: Atze Schröder „Echte Gefühle“



Endlich – Atze Schröder ist wieder auf Tournee und hat sofort gemerkt, wie sehr er die Bühne und seine Fans vermisst hat.



Mit „Echte Gefühle“ bringt Atze, die lebende Legende und der King of Comedy, sein Erfolgsprogramm auf die Bühne und zeigt sich wieder in Bestform.



Nie war er wichtiger als heute, denn in seinem Programm spricht der Beichtvater der Emotionen über Wahrhaftigkeit. Atze weiß: Statistisch gesehen geht es uns spitze, nur vom Feeling her haben wir kein gutes Gefühl. Atze Schröder entlarvt die falschen Fünfziger. Predigt Blut, Schweiß und Tränen. Atze preist das Drama und legt der Nation das Humor-Trostpflaster auf die Seele. Erfüllt die Sehnsucht nach den wichtigen Dingen des Lebens: wahre Liebe, richtige Freundschaft, ehrliches Lachen.



Denn keiner weiß besser als Atze: Gefühle aus dem Leben raus lassen bringt gar nichts – denn echte Gefühle kommen immer wieder zurück. Atze Schröder – Tränen vor Lachen. Aber echt!



Am Samstag, 5. August 2023 legt Atze Schröder einen Boxen-stopp im Naturbad Xantener Südsee open air ein. Beginn ist um 20:00 Uhr. Die Veranstaltung ist bestuhlt und die Platzwahl ist frei. Tickets ab 42,10 € auf f-z-x.de/events sowie auf eventim.de (zzgl. Gebühren).



Samstag, 12. August 2023: BRINGS in Xanten



Die von den Brüdern Peter und Stephan Brings gegründete Band gehört seit dem Debüt ihres Gassenhauers „Superjeile Zick“ zu den bekanntesten Kölner Mundart-Gruppen – und das über den Kölner Karneval hinaus.



„In einem Karnevalsset versuchen wir, die Essenz von einem Konzert wiederzugeben. Wir wollen den Leuten Lust darauf machen, doch mal vorbeizukommen und sich ein richtiges Konzert anzugucken“, sagt Peter Brings, der Bandchef höchstpersönlich, der sich mit seinen Mannen mit energiegeladener Bühnen-performance und unermüdlicher Livepräsenz auf bundesweiten Tourneen und Festivals und auch im Karneval in jede Per-formance mit Leib und Seele reinhängt: Keiner schwitzt lauter, keiner verausgabt sich sichtbarer, keine Band im deutsch-sprachigen Raum lässt die Zuschauer auf Konzerten fühlbarer und unmittelbarer an ihrer Musik teilhaben.



Genau deswegen sind BRINGS Stammgäste im Freizeitzentrum Xanten und sorgen für das beste Live-Konzerterlebnis!



Samstag, 12. August 2023, 20:00 Uhr open air im Naturbad Xantener Südsee. Beginn ist um 20:00 Uhr.



Tickets ab 36,50 € auf f-z-x.de/events sowie auf eventim.de (zzgl. Gebühren).



Darüber hinaus plant das Freizeitzentrum Xanten noch weitere Veranstaltungen für die Saison 2023. Vorbehaltlich der Corona-Situation und weiteren Entwicklung können sich die Besucher-innen und Besucher auch auf weitere neue und vertraute Veran-staltungsformate freuen, die in den Vorjahren zum Teil pausieren mussten. Über diese, sowie weitere Künstler und Termine wird in nächster Zeit informiert.