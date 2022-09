Ende der Haupt- und Badesaison 2022 im Freizeitzentrum Xanten

Am 18. September endete die Haupt- und die Badesaison 2022 an der Xantener Nord- und Südsee. Für die Freizeitanlagen und -Häfen des Freizeitzentrums Xanten gelten seither die Öffnungszeiten der Nachsaison; das Naturbad Xantener Südsee geht in die Winterpause



Am Sonntag, dem 18. September 2022 endete im Freizeitzentrum Xanten die Haupt- und die Badesaison an der Xantener Nord- und Südsee. Somit gelten in den Freizeitanlagen und -Häfen seit dem 19. September die Öffnungszeiten der Nachsaison.



Öffnungszeiten der Nachsaison - ab 19. September 2022



Im Bootshafen Vynen ist der Bootsverleih freitags von 14 bis 19 Uhr, samstags, sonn- und feiertags von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Im Hafen Xanten sind der Bootsverleih und die Adventuregolf-Anlage montags bis freitags von 14 bis 19 Uhr, samstags, sonn- und feiertags von 11 bis 19 Uhr geöffnet.



Die Wasserski-Seilbahn Xantener Südsee ist freitags ab 15 Uhr, samstags, sonn- und feiertags ab 12 Uhr geöffnet. Seilbahnbetrieb ist bis zum Einbruch der Dunkelheit. Alle Öffnungszeiten sind witterungsabhängig. Informationen zu Wind und Wetter und die aktuellen Öffnungszeiten werden auf der Internetseite des Freizeitzentrums Xanten unter f-z-x.de veröffentlicht.



Das FZX InfoCenter in Xanten-Wardt für Auskünfte, Kursanmeldungen, Gruppenbuchungen, Tickets und Tageszulassungen ist im September noch täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Die ab dem 1. Oktober geltenden Öffnungszeiten des FZX InfoCenters in der Nachsaison - montags bis samstags und feiertags von 10 bis 16 Uhr, sonntags geschlossen - gelten bis einschließlich zum 23. Oktober.



Das Naturbad Xantener Südsee wurde am Montag, dem 12. September 2022 letztmalig in diesem Jahr für den Badebetrieb geöffnet und blieb danach witterungsbedingt bis zum Ende der Badesaison geschlossen. Das Team um FZX-Wassersportmitarbeiterin Anke Stöcker bedankt sich bei allen Badegästen für ihre Treue zum Naturbad Xantener Südsee und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.



Rückblick auf die Saison 2022 - einzigartige Gewässerqualität mit bis zu 11 Metern Sichttiefe



Insgesamt zieht das Freizeitzentrum Xanten für die Saison 2022 bis jetzt eine zufriedene Zwischenbilanz. In allen Freizeitbereichen konnten die -insbesondere durch die seinerzeitigen Corona-Auflagen begünstigten- Besuchersteigerungen des Vorjahres erneut erreicht bzw. übertroffen werden. Nach einem bis in den Juni eher schwachen Start sorgte die heiße und trockene Witterung über den Sommer im Naturbad für deutlich höhere Besucherzahlen als im Vorjahr. Hier wurden in diesem Jahr insgesamt rund 83.700 Besuche gezählt. Auch die Nutzungszahlen beim Wasserski legten gegenüber dem Vorjahr bislang kräftig zu.



Im Bereich Wassersport, der auch weiterhin mit Tages- und Saisonzulassungen ausgeübt werden kann, punkten die Xantener Nord- und Südsee in diesem Jahr mit einer landesweit einzigartigen Gewässerqualität: Im August wurden unter Wasser bis zu 11 Meter Sichttiefe gemessen. Grund hierfür ist der im Vergleich zu fast allen anderen freizeit- oder wassersportlich genutzten Binnengewässern in Nordrhein-Westfalen geringe Anteil von Blaualgen im Wasser. Während diese -gerade in der heißen Jahreszeit- an vielen anderen Seen für Störungen und Ausfälle beispielsweise von Wassersportveranstaltungen führen, läuft das in der Xantener Nord- und Südsee aktive System zur Blaualgenbekämpfung mittels Ultraschalltechnik seit acht Jahren störungsfrei und trägt so -neben weiteren Faktoren- mit zur der hohen Gewässerqualität bei. Das Ergebnis ist ein unvergleichlich klares Gewässer – zur Freude und zum Wohlbefinden der Wassersportler auf, im und unter Wasser.