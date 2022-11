Eisstockschießen: Im Hafen Xanten ist der Winterspaß wieder zurück!

Vom 25. November 2022 bis zum 8. Januar 2023 steht am Plaza del Mar, Hafen Xanten, wieder täglich die beliebte Kunsteisbahn zum Eisstockschießen zur Verfügung

Sie ist wieder da! Ab Freitag, dem 25. November, steht im Hafen Xanten wieder die beliebte Kunsteisbahn zum Eisstockschießen zur Verfügung. Bis zum Sonntag, 8. Januar 2023 kann wieder täglich während der Öffnungszeiten des Plaza del Mar gespielt werden.



Bei der ca. 45qm großen Fläche handelt es sich um eine Eis- Simulation aus Kunststoff mit speziellen, „eis-ähnlichen“ Oberflächeneigenschaften – nachhaltig und ideal, wenn es auch einmal nicht friert.



Ob als Programm für die Weihnachtsfeier oder als geselliger Freizeitspaß mit Familie und Freunden, ob in der Gruppe oder als Team, bietet Eisstockschießen winterliches Freiluftvergnügen für Jedermann. Spaß und Geselligkeit stehen im Vordergrund, Geschicklichkeit und Glück sind von Vorteil, Vorkenntnisse hingegen werden nicht benötigt. Ein Spiel dauert je nach Gruppengröße ca. 60 Minuten. Das erforderliche Equipment wie Eisstöcke, aber auch eine Punktekarte und die genauen Spielregeln zum Nachlesen werden vor Ort bereitgestellt.



Für die Nutzung der Fläche zum Eisstockschießen wird um eine vorherige Reservierung gebeten. Diese kostet pauschal 32 €/Stunde.



Auf Wunsch kann ein Spielleiter hinzu gebucht werden – Preis: 20 €/Std., Termine nach Verfügbarkeit.



Die Reservierungen bzw. Buchungen können nur direkt im Plaza del Mar vor Ort oder telefonisch unter Tel.: +49 (0)2801 9820815 vorgenommen werden.



Als Special steht zudem vor Ort das „Lattl-Schießen“ zur Verfügung. Hierbei können zwei Gruppen gegeneinander antreten, um mit Eisstöcken abwechselnd auf die aufgereihten Nummernschilder mit der höchstmöglichen Punktzahl zu zielen. Dieses kurzweilige Freiluftvergnügen steht Gruppen mit Bahn-reservierung kostenfrei zur Verfügung.



Das Team des Freizeitzentrums Xanten und Plaza del Mar wünscht allen teilnehmenden Gästen viel Vergnügen und „Gut Schuss!“ beim Eisstockschießen vom 25. November 2022 bis zum 8. Januar 2023 am Plaza del Mar im Hafen Xanten, Xantener Südsee.



Eisstockschießen am Plaza del Mar

Fr., 25. November 2022 – So., 8. Januar 2023, täglich

Plaza del Mar, Hafen Xanten, Salmstraße 30, 46509 Xanten

Anmeldung nur direkt vor Ort oder telefonisch unter Tel.: +49 (0)2801 9820815