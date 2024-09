Den Spätsommer an der Xantener Südsee genießen

Sommerliche Temperaturen bis um 24° C und viel Sonnenschein prognostizieren die Wettermodelle für die kommenden Tage am Niederrhein. Vielleicht möchte der „Sommer“ -der sich aus meteorologischer Sicht längst verabschiedet hat- dem Niederrhein doch noch etwas von dem zurückgeben, was von Mai bis Juli dieses Jahres über mehrere Wochen gefehlt hat: klassisch ‚sommerliches‘ Wetter. Wie auch immer - das Freizeitzentrum Xanten (FZX) empfiehlt, das schöne Wetter einfach für einen Aufenthalt unter freiem Himmel zu nutzen und zu genießen. Dazu hält es an der Xantener Nord- und Südsee unter anderem diese Möglichkeiten bereit:Das Naturbad Xantener Südsee öffnet ab Donnerstag, den 19. September wieder seine Türen, und zwar am Donnerstag, Freitag und Samstag ab 12 Uhr und jeweils bis 19 Uhr. Während andere Bäder bereits in den Winterschlaf gehen, lockt das Naturbad Xantener Südsee nochmal mit vollem Programm: Liegewiesen, Spiel- und Sportflächen, Badeinsel und Sprungturm, Sonnenliegen und Strohschirme sowie der Wibit Sports-Park (jeweils gegen Gebühr) erwarten die Gäste.Tickets kosten ab 4 € (Tageskarte für Kinder/Jugendliche) und können an den Kassen sowie direkt online auf www.f-z-x.de erworben werden.Seinen Naturbadbesuch kann man am Wochenende zudem mit einem Besuch des „1. Street-Food-Drink-Music-Festivals“ an der Xantener Südsee abrunden, das von Freitag, den 20. September bis Sonntag, den 22. September seine Premiere im Hafen Xanten feiert.Geboten werden coole Food-Trucks mit dem laut Veranstalter „besten und leckersten Essen aus allen Kontinenten“. Hier kann im Einklang mit der Musik gespeist und getrunken werden. Das „Herzstück“ der Veranstaltung besteht aus einer Vielzahl authentischer Food-Trucks und Garküchen aus aller Welt, die ihre Gerichte vor Ort frisch zubereiten. Auch das Team des Freizeitzentrums Xanten wird mit einem Stand vertreten sein und leckere Cocktails anbieten. Der Eintritt zum „1. Street-Food-Drink-Music-Festival“ im Hafen Xanten ist kostenfrei.Hinweis: Die für Freitag, den 20. September angekündigte nächste Ausgabe der Veranstaltungsreihe „Summer Breathe - SUP Edition“ im Wassersportcenter Beachline wurde abgesagt.