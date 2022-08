Beachparty open air im Naturbad Xantener Südsee

"Mallorca Beachparty" mit Stargast Peter Wackel, Tim Toupet, Rick Arena und DJ Paraiso am Samstag, 27. August 2022 open air im Naturbad Xantener Südsee

Am Samstag, dem 27. August 2022 veranstaltet das Team des Freizeitzentrums Xanten (FZX) endlich wieder eine Beachparty. Sie bildet den Abschluss des zweiten Teils des FZX Sommer Open-Airs 2022 - mit freundlicher Unterstützung von: „Die zwei Brüder aus Xanten Pascal und Benny Lurvink“.



Beachfeeling pur und Abfeiern heißt es ab 19 Uhr open air im Naturbad Xantener Südsee. Sandstrand, Palmen, Cocktails schlürfen und die echten Insel-Stars machen die Mallorca Beachparty im Naturbad Xantener Südsee zu einem Top-Event des Sommers. Mit dabei in diesem Jahr: Stargast Peter Wackel, Tim Toupet, Rick Arena und natürlich DJ Paraiso.



Mit Hits wie „Sch*** drauf, Malle ist nur einmal im Jahr“, „I Love Malle“ oder „Die Nacht von Freitag auf Montag“ und seinen Evergreens „Joana“ sowie „Party, Palmen, Weiber und ‘n Bier“ ist Peter Wackel seit 25 Jahren die Ikone des deutschsprachigen Partypops und gehört zu den meist gehörten und meist gebuchten Mallorca-Stars. Als Bierkönig-Matador ist er zudem der Publikumsmagnet der Partyinsel.



Dynamisch und nach vorn gewandt erfindet er sich immer wieder neu, glänzt mit einzigartigen Bühnenauftritten und seiner neuen Drumshow, bringt mit modernen Rhythmen frischen Wind nach Mallorca, engagiert sich mit Hilfsprojekten in Erste Welt-Ländern und ist in der Presse omnipräsent. Peter Wackels Blick ist in die Zukunft gerichtet, mit vielen neuen Projekten und mit der Musik als sein Hobby und Traumberuf.



Tim Toupet - der singende Kult-Frisör, Party- und Schlagersänger aus Kölle performt seine Hits wie „Du hast die Haare schön“ seit 2005 am Ballermann auf Mallorca. Weitere bekannteste Hits sind das „Fliegerlied“, „Ich bin ein Döner“ und das „Bobfahrerlied“. (Quelle: VIP.de)



Rick Arena hat seine Unschuld schon lange verloren: seit über einem Jahrzehnt ist das „Bierkönig-Kind“ jede Woche live. Ausgezeichnet mit vier Party-Music Awards, zahlreichen goldenen CDs und als „höchster Neueinsteiger“ in den offiziellen deutschen Single-Charts, egal ob mit dem Party-Original „Wir sind die Kinder vom Süderhof“, „Radler ist kein Alkohol“, „Solange wir an der Theke stehen“ oder seinem neuen Geniestreich „Malle DNA“ - Rick „180“ Arena ist der Volltreffer und eine feste Größe im Bierkönig und Oberbayern auf Mallorca.



Mallorca Beachparty

Samstag, 27. August 2022, 19:00 – 00:00 Uhr, Einlass: 18:30 Uhr

-verlegt v. 28.08.2021 und 01.08.2020 – Tickets behalten ihre Gültigkeit-



Naturbad Xantener Südsee

Am Meerend 2

46509 Xanten (Wardt)

Tickets auf f-z-x.de und eventim.de