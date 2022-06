76. Hafenkonzert im Hafen Wardt, Xantener Nordsee

Am Sonntag, 26. Juni 2022, 14:00 - 17:00 Uhr im Hafen Wardt, Xantener Nordsee

Endlich ist es wieder soweit! Nach einer Corona bedingten Zwangspause lässt das Freizeitzentrum Xanten die beliebten Hafenkonzerte im Hafen Wardt wiederaufleben. Immer am vierten Sonntag in den Sommermonaten Juni, Juli und August lädt der Hafen Wardt an der Xantener Nordsee zu einem Nachmittag mit Musik ein.

Die Veranstaltungsreihe „Hafenkonzert“ beginnt in diesem Jahr am Sonntag, dem 26. Juni, um 14 Uhr mit der inzwischen 76. Veranstaltung.



Besonders stolz ist das FZX-Veranstaltungsteam darauf, dass sie für die Auftaktveranstaltung mit dem Duo „FÜR EUCH live“ die beiden Xantener Lokalmatadore, Volker Sackers und Michael Schaller, verpflichten konnte.



Das musikalische Repertoire des beliebten Xantener Duos „FÜR EUCH live“ erstreckt sich aus über 25-jähriger Musikerfahrung. Beim Hafenkonzert in Wardt wird eine Mischung aus deutschen und englischen Evergreens sowie aktuellen musikalischen Songs aus den deutschen und englischen Charts dargeboten, die sowohl unterhaltsam als auch stimmungsvoll ist.

Die Gäste können sich auf Songs von bekannten und beliebten Künstlern, wie Johannes Oerding, Mark Foster, Ed Sheeran, Andrea Berg, Udo Jürgens, U2, Smokie und viele, viele mehr freuen. Alles, was zur Unterhaltung, Tanzen und zum Party machen dient, wird das Duo „Für Euch live“ den Besuchern des 76. Hafenkonzertes im Hafen Wardt an der Xantener Nordsee zum Besten geben.



Außerdem -zum Vormerken- die weiteren „Hafenkonzert“-Termine des Jahres:

So., 31.07., 14 – 17 Uhr, 77. Hafenkonzert mit den „Livin‘ Sixties“

So., 28.08., 14 – 17 Uhr, 78. Hafenkonzert mit dem „Musikverein von Calcar“



Der Eintritt zum Hafenkonzert ist frei.

Die Open Air-Veranstaltung findet nur bei geeigneter Witterung statt.



