3. White-Dinner im Naturbad Xantener Südsee

Am Samstag, 23. Juli 2022 um 19:00 Uhr - präsentiert von der Sparkasse am Niederrhein sowie mit freundlicher Unterstützung von "Die zwei Brüder von Xanten Benny und Pascal Lurvink"

Am Samstag, 23. Juli 2022 veranstaltet das Freizeitzentrum Xanten (FZX) das 3. „White-Dinner“ im Naturbad Xantener Südsee. Die Veranstaltung wird von der Sparkasse am Niederrhein präsentiert und freundlich von den „Zwei Brüdern aus Xanten Benny und Pascal Lurvink“ unterstützt.



Das „White-Dinner“, nach dem Vorbild der französischen „Diner en Blanc“, ist es ein stilvolles Picknick, ganz in Weiß, bei dem man mit alten und neuen Freunden lachen, klönen und genießen kann – dazu die Füße im Sand des Xantener Südsee-Strandes und das Naturbad im Blick – bis zum Sonnenuntergang.



Hierzu gilt der Dresscode: Weiß! Es wird nur weiße Kleidung gestattet, Schuhe ausgenommen, oder man läuft barfuß im Sand. Weiß gedeckte Tische und Bänke stehen bereit; - stimmungsvolle weiße Deko, Windlichter, Blumen, Essen, Trinken und Geschirr bringen die Gäste selber mit, um mit ihren Lieblingsmenschen ein ungezwungenes Picknick bis zum Sonnenuntergang zu genießen.



Übrigens - stimmungsvolle Deko auf den Tischen wird belohnt! Eine Jury bewertet im Laufe des Abends den am schönsten gedeckten Tisch. Zu gewinnen gibt es für die Personen am Siegertisch hochwertige Freizeitgutscheine und Veranstaltungstickets aus dem Programm des Freizeitzentrums Xanten.



Rahmenprogramm mit Musik, Akrobatik und Feuerzauber

Beim Team des Freizeitzentrums Xanten ist die Vorfreude auf das White Dinner schon geweckt: „Das wird ein stilvoller Dinner-Abend -ganz in Weiß- und das musikalische und künstlerische Rahmen programm mit Musik von DJ Dominik sowie einer Auswahl aus dem Artistik- und Feuerzauber-Programm des Zirkus‘ Jonny Casselly jr. für beste Unterhaltung der White-Dinner-Gäste sorgen!“



Der Eintritt zum 3. FZX White-Dinner beträgt im Vorverkauf 10,- €. Tickets sind online direkt auf der Website des Freizeitzentrums Xanten, f-z-x.de, sowie -nach Verfügbarkeit- auch noch an der Abendkasse erhältlich.



3. FZX White-Dinner im Naturbad Xantener Südsee

Samstag, 23. Juli 2022, 19:00 Uhr; Einlass: 18:30 Uhr

Naturbad Xantener Südsee

Am Meerend 2, 46509 Xanten (Wardt)

Tickets auf f-z-x.de

Die Veranstaltung findet nur bei geeigneter Witterung statt.