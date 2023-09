22. Oktoberfest Xanten: Fassanstich am Freitag, 29. September ab 17 Uhr – mitfeiern beim Original am Niederrhein!

Nach dreijähriger Pause heißt es endlich wieder: „O’zapft is!“Am Freitag, 29. September startet das Oktoberfest Xanten und öffnet seine Türen bis zum Sonntag, 15. Oktober 2023.Beim „schönsten Ausnahmezustand des Jahres“ können BesucherInnen aus nah und fern Wiesn-Flair fast wie beim großen Vorbild, dem Münchener Oktoberfest, ganz in ihrer Nähe genießen.Eröffnung mit Fassanstich am Freitag, 29. September 2023Los geht es mit der Eröffnung der „Xantener Wiesn“ am Freitag, dem 29. September 2023 ab 17:00 Uhr im FZX-Festzelt auf der Xantener Südsee-Wiesn.Ganz klassisch und wie in den Jahren „vor Corona“ startet das Fest zunächst mit dem Anstich des ersten Fasses Oktoberfestbier vor der Bühne. Neben Musik von der Band „Die Partyhirschen“ erfolgt die Vorstellung des diesjährigen Wiesn-Madl, des neuen Festwirts Ludwig Ingenlath, und weiteren.Bis zur finalen Wiesn-Hitparade am Sonntag, 15. Oktober 2023, erwartet der Veranstalter des Oktoberfestes Xanten, Freizeitzentrum Xanten (FZX), in diesem Jahr wieder tausende Besucher aus ganz Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus. Für den Besuch der Abendveranstaltungen freitags und samstags ist eine vorherige Sitzplatzreservierung erforderlich. Die Abendveranstaltungen samstags sind bereits bis auf wenige Restplätze ausverkauft. Gebuchte Sitzplatzkarten enthalten neben dem Eintritt in das FZX-Festzelt mit reserviertem Sitzplatz pro Person eine Wertmarke für eine halbe Maß Bier und eine weitere Wertmarke als Anrechnung auf ein Hauptgericht aus der Speisekarte. Wer es gern exklusiver möchte, hat sich für ein Arrangement in einer der „VIP-Boxen“ entschieden, welches noch einige zusätzliche Schmankerln beinhaltet.Für kurzentschlossene Besucher hält das Oktoberfest Xanten noch Plätze frei. Für den 29. September und die weiteren Freitagabende am 6. und 13. Oktober können noch Plätze im Festzelt über die Webseite des Oktoberfestes Xanten auf www.oktoberfest-xanten.de gebucht werden. Es gibt ein „Eröffnungs-Special“, bei dem das Ticket nur den Eintritt in das Festzelt und einen reservierten Platz im Zelt-Innenraum zum Preis von 15 Euro pro Ticket beinhaltet (ohne Verzehrgutscheine). Es ist online buchbar auf www.oktoberfest-xanten.de bis längstens zwei Tage vor dem Veranstaltungsdatum sowie direkt im FZX InfoCenter, Am Meerend 2, 46509 Xanten (Wardt).Spontan kann man auch noch direkt vor Ort an der Reservierungs-Hütte vor dem Zelt nach freien Plätzen fragen. Vor Ort können diese mit Bargeld oder EC-Karte bezahlt werden.Natürlich steht jeden Abend ein großzügiger Biergarten vor dem FZX-Festzelt bereit. Dieser kann spontan bei freiem Eintritt besucht werden. Er ist freitags ab 16 Uhr und samstags ab 15 Uhr geöffnet.Im großen FZX-Festzelt können alle Oktoberfest-Freunde wieder zünftig feiern – wie auf den Original Wiesn in München. Im Original bayerischen FZX-Festzelt heißt es jeden Freitag- und Samstagabend: „Zünftig feiern wie in München - Wiesn-Gaudi total!“ mit bayerischer Lebensfreude und mit Live-Musik neuer Oktoberfest-Bands. Am Freitag sind dies die „Partyhirschen“, bekannt von den Xantener Sommer-Wiesn, und am Samstag und Sonntag die Band „Confect“.Die FZX Oktoberfest-Gastronomie präsentiert dazu die passenden Schmankerln von der Wiesn-Brezn über resche Hendl, Rostbrat-wurstteller, Schnitzel oder Pilzrahm-Ragout bis hin zu Haxn und Käsespätzle.Zum Zuprosten steht eine Auswahl beliebter Getränke auf der Karte: Spaten und Franziskaner-Biere -auch alkoholfrei-, Erfrisch-ungsgetränke, Wein und exklusiv fürs Oktoberfest Xanten gebraute und abgefüllte „Wiesn-Schnapserl“ werden bei den Abendveran-staltungen durch das Angebot der Wiesn-Theke „Flirtbar“ mit u.a. Sekt, Champagner, „Hugo“ und Co ergänzt.Jeden Sonntag heißt es „Wiesn-Sonntag“ beim Oktoberfest Xanten. Für einen zünftigen Start in den Sonntag hält die FZX Oktoberfest-Gastronomie natürlich das leckere Weißwurstfrühstück parat.Das FZX-Festzelt öffnet sonntags um 12:00 Uhr, der Eintritt ist frei. Den ganzen Tag bietet die FZX Oktoberfest-Gastronomie die passende Speisenauswahl, so auch ein zusätzliches Kaffee- und Kuchenangebot zur Mittagszeit.Wie in früheren Jahren bieten alle Oktoberfest-Sonntage neben dem zünftig-bayerischen Wiesn-Flair auch wieder ein besonderes „Special“.Der erste Sonntag, 1. Oktober, startet dabei mit dem Special „Karneval meets Oktoberfest“ von 12 bis 18 Uhr. Es wurde beim letzten Oktoberfest Xanten im Jahr 2019 neu eingeführt und war direkt so beliebt, dass sich die Veranstalter für eine Neuauflage entschieden haben. Wiederum in Zusammenarbeit mit dem Xantener Carnevals Verein (XCV) hat das Freizeitzentrum Xanten daher Karnevalsvereine aus nah und fern zur Teilnahme angeschrieben. Alle Karnevalisten und Karnevalsvereine sind herz-lich zur Teilnahme eingeladen.Neben dem geselligen Zusammensein kann man an einem bayerischen Wettbewerb teilnehmen. Die Live-Musik auf der Bühne spielt die Band „Confect“, die von den höchsten Gipfeln Österreichs über die größten bayerischen Volksfeste bis hin zu den Mega-Events im Ruhrgebiet vertreten ist. Nach weit über 2000 Live-Auftritten gibt es kaum ein Gebiet, wo man die mehrfach ausge-zeichnete Party-Band nicht kennt.Der Sonntag, 8. Oktober, steht zum zwölften Mal als „Schützen-Oktoberfest“ im Kalender. Dieses wird vom Freizeitzentrum Xanten in Zusammenarbeit mit der Schützenbruderschaft St. Willibrord Wardt veranstaltet. Den Auftakt bildet wie bisher ein festlicher Umzug vom Hafen Wardt durch die Ortschaft bis hinein in das Festzelt vor der Veranstaltung, die um 12 Uhr im Festzelt beginnt. Neben den Schützenvereinen werden auch wieder zahlreiche Musikvereine und Spielmannszüge erwartet.Ebenfalls am Sonntag, den 8. Oktober findet der Wiesn-Gottes-dienst im Festzelt statt. Der katholische Wortgottesdienst wird von der Pastoralreferentin der Propsteigemeinde St. Viktor Xanten, Frau Christiane Flüchter, gefeiert und beginnt um 10 Uhr, sodass Teilnehmende im Anschluss den Einzug der Schützen miterleben und die Sonntags-Wiesn mitfeiern können.Nach dem Einzug in das Festzelt wird beim Königsschießen mit der historischen Armbrust der oder die Xantener Oktoberfest-Schützen-könig/in des Jahres 2023 ermittelt.Das musikalische Programm am zweiten Xantener Oktoberfest-Wochenende (Abendveranstaltungen Freitag, 6. und Samstag, 7. Oktober sowie Sonntag, 8. Oktober) gestalten „Aischzeit“, die auf der Bühne nur ein Gas kennen – und das ist Vollgas. Ob Volks-musik, „VolkXXrock“, Party-Schlager, Rock und Pop sowie Titel ihrer eigenen CDs, verpackt in einen unvergesslichen Tag bester Unterhaltung.Am letzten Oktoberfest-Sonntag, 15. Oktober, lautet das Special dann „Blaulicht goes Oktoberfest“ und richtet sich an Feuerwehren, Sanitätsdienste, Rettungsorganisationen, Polizeidienststellen, Krankenhäuser und weitere in diesem Sinne tätige Organisationen und Einrichtungen.Neben dem geselligen Zusammensein kann man auch hier wieder an einem bayerischen Wettbewerb teilnehmen.Am dritten Xantener Oktoberfest-Wochenende (Abendveranstalt-ungen Freitag, 13. und Samstag, 14. Oktober sowie am Sonntag, 15. Oktober ab 12 Uhr spielt übrigens „Joe’s Wiesn-Band“ auf der Festzeltbühne. Die fünf schneidigen Musiker und die rassige Sängerin Dine sind nicht nur ein Ohren-, sondern auch ein Augenschmaus, die ihren Gästen jede Menge zünftige und oktoberfestgemäße Partymusik zwischen „Schunkeln-Songs“ und„Highway To Hell“ bieten wird, darunter auch ab 16 Uhr das „Wiesn-Finale“ mit den beliebtesten Hits des Oktoberfestes Xanten 2023.