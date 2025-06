Frischer Takt für mediendiskurs: Wissenschaftsmagazin erscheint ab sofort halbjährlich und in neuem Format

, das Wissenschaftsmagazin zur Wahrnehmung, Nutzung und Wirkung von Medien, startet mit einem frischen Auftritt in die Zukunft: Ab sofort erscheint das Magazin in überarbeitetem Design, neuer Heftstruktur und verändertem Rhythmus: Statt vierteljährlich wirdkünftig zweimal im Jahr veröffentlicht.Die aktuelle Ausgabe (Nr. 111) steht unter dem Themenschwerpunkt:Mediale Geschichtsvermittlung – sei es über Spielfilme, Podcasts, Games oder Social Media – gewinnt zunehmend an Bedeutung, insbesondere in der Ansprache junger Zielgruppen. Die neue Ausgabe thematisiert kritisch das Spannungsfeld zwischen innovativer Geschichtserzählung und der Gefahr von Verzerrung oder Desinformation. Ergänzend zum Schwerpunkt versammelt die neue Ausgabe Beiträge in den Rubrikenund– mit aktuellen Artikeln aus Medienphilosophie, Formatanalyse, Medienforschung und medienpraktischen Perspektiven.Ausgewählte Beiträge der aktuellen Ausgabe:Neue Online-Präsenz: mediendiskurs.onlineParallel zur Neuausrichtung der Printausgabe wurde auch die Website mediendiskurs.online überarbeitet. Sie bietet Fachinhalte jetzt in klarer Struktur, kürzeren Veröffentlichungszyklen und optimierter Usability – für eine zeitgemäße digitale Lektüre.Bleiben Sie informiert:Aktuelle Hinweise zu neuen Beiträgen und Ausgaben erhalten Sie regelmäßig über die Redaktionspost, die Sie hier abonnieren können.Eva Lütticke mediendiskurs.online

E-Mail: eva.luetticke@fsf.demediendiskurs ist ein Wissenschaftsmagazin der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen e.V. (FSF) und erscheint seit über 25 Jahren zu Fragen der Medienwirkung, -ethik und -regulierung.