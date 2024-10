Wohlfahrtsverbände profitieren von Bubble Soccer Arena – pädagogisch wertvolles Freiraum XXL-Spiel

Spielen ohne Regeln? Das wäre ein Chaos – und das weiß jeder, der einmal versucht hat, ohne eine feste Struktur ein Spiel zu organisieren. Bei der Bubble Soccer Arena von Freiraum wird gezeigt, wie spannend und gleichzeitig notwendig Spielregeln sind. Sie schaffen nicht nur klare Handlungsrahmen, sondern bringen auch den besonderen Reiz ins Spiel. Wohlfahrtsverbände, die auf Veranstaltungen oder in der Jugendarbeit aktiv sind, profitieren von diesem innovativen Konzept, das Teil des Sozialsponsorings von Freiraum ist und Einrichtungen mit kostenfreien Produkten unterstützt.Regeln machen Spiele nicht langweilig, sie fördern den Spaß und verhindern Unfälle. Genau dieses Prinzip steht im Mittelpunkt der Bubble Soccer Arena. Spieler stürzen sich in ihre aufblasbaren Bubbles und dürfen sich gegenseitig schubsen und rempeln – ein Novum im Vergleich zum klassischen Fußball. Gleichzeitig gibt es klare Regeln, die das Spiel in geordneten Bahnen halten: Niemand darf attackiert werden, wenn er am Boden liegt, und ein Handspiel gibt es in dieser Variante ohnehin nicht. Hier werden gewohnte Fußballregeln auf den Kopf gestellt, was den Spielern zusätzlichen Anreiz gibt. Besonders die Einhaltung dieser wenigen, aber klaren Regeln macht das Spiel sicher und bereitet den Teilnehmern viel Freude.Für Einrichtungen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, bietet die Bubble Soccer Arena von Freiraum eine wertvolle Ergänzung. Das Spiel fördert nicht nur die motorischen Fähigkeiten, sondern auch wichtige soziale Kompetenzen. Kinder und Jugendliche lernen durch die Teamarbeit, sich in die Perspektiven anderer hineinzuversetzen, Empathie zu entwickeln und im Sinne der Gruppe zu agieren. Diese sozialen Fähigkeiten sind essenziell für das spätere Leben und werden durch das gemeinsame Spielen auf spannende Weise vermittelt. Strategisches Denken wird gefördert, da die Spieler ständig neue Taktiken entwickeln müssen, um das Spiel für sich zu entscheiden.Auch die körperliche Fitness kommt nicht zu kurz. Die Bewegung in den großen, aufblasbaren Bubbles erfordert Geschicklichkeit, Koordination und Ausdauer – und bringt die Spieler ordentlich ins Schwitzen.Freiraum macht es sich zur Aufgabe, soziale Einrichtungen zu unterstützen, indem es innovative und pädagogisch wertvolle Spielgeräte wie die Bubble Soccer Arena zur Verfügung stellt. Dank des Sozialsponsorings entstehen keine Anschaffungskosten, und die Arena kann problemlos auf Vereinsfesten oder anderen öffentlichen Veranstaltungen eingesetzt werden. Freiraum bietet nicht nur das Spielgerät an, sondern auch eine variationsreiche Spielanleitung : Spielvarianten wie „Bubble Sumo“ und „Save the Queen“ gestalten das Angebot noch abwechslungsreicher.Zusätzlich können sich Wohlfahrtsverbände durch das Verleihen der Arena, die über Freiraum versichert ist, Einnahmen generieren. Der Aufbau ist in kürzester Zeit erledigt, und die Arena kann platzsparend im praktischen Kofferanhänger aufbewahrt werden.: Mit klaren Regeln und dem Fokus auf Fairplay schafft Freiraum ein innovatives Spielkonzept, das nicht nur Spaß, sondern auch wertvolle pädagogische Ansätze vermittelt. Wohlfahrtsverbände können so ihr Angebot sinnvoll erweitern – kostenfrei dank Sozialsponsoring.