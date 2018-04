Unsere Gartenschätze - Alte Sorten und ihre Rettung

Am Sonntag, den 8. April, wartet das Freilichtmuseum Beuren für seine Gäste mit einem interessanten Programm rund um alte Sorten auf. Felicitas Wehnert, Buchautorin aus Nürtingen und langjährige Fernsehredakteurin, sowie Klaus Lang, Sortenspezialist und Betreiber des Wolfegger Samengartens, gestalten von 14 bis 17 Uhr mit einer Buchpräsentation, Vorträgen und Verkaufsstand das Programm und vermitteln viel Wissenswertes über das Thema alte Sorten.



In traditionellen Hausgärten und auf Streuobstwiesen finden sich oft noch wahre Schätze – alte, regionale Gemüse- und Obstsorten. Wer kennt noch den Ulmer grünen Spargel, das Wengertsgrea, die Stuttgarter Riesen oder die Ermstaler Knorpelkirsche, den Sonnenwirtsapfel oder den Öhringer Blutstreifling? Noch vor einigen Jahrzehnten gab es viele Salate oder Zwiebeln, Äpfel oder Birnen, die den Namen ihres Herkunftsortes trugen und ganz unterschiedlich schmeckten.



Mit detektivischem Spürsinn haben sich einige Liebhaber der regionalen Vielfalt aufgemacht, alte Obst- und Gemüsesorten, die oft nur noch in historischen Gartenbüchern beschrieben sind, wieder aufzuspüren. In ihrem reich bebilderten Buch „Unsere Gartenschätze im Südwesten. Geschichten um alte Obst- und Gemüsesorten“ erzählt die Autorin Felicitas Wehnert von der Geschichte alter, regionaler Sorten und begleitet die Sortenretter bei ihrer Schatzsuche und stellt ihre Gärten vor. Im Hopfensaal im Haus aus Öschelbronn stellt sie um 14 Uhr und um 15:30 Uhr mit einem Bild-Vortrag ihr neues Buch vor.



Klaus Lang wird um 14:30 Uhr und um 16 Uhr von alten Sorten und der Samengewinnung berichten. Mittlerweile hat er aus seinem Saatgut-Garten in Wolfegg Samen von rund 500 alten Sorten gewonnen. Am Veranstaltungstag kann man Samentüten verschiedenster alter Sorten zum kleinen Preis bei ihm erwerben.



Veranstaltungsort



Freilichtmuseum Beuren, Museum des Landkreises Esslingen für ländliche Kultur, In den Herbstwiesen, 72660 Beuren, Info-Telefon 07025 91190-90, Telefax 07025 91190-10,



E-Mail: info@freilichtmuseum-beuren.de



Das Freilichtmuseum des Landkreises Esslingen in Beuren ist in der Saison bis 4. November dienstags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Das Veranstaltungsprogramm gibt es an der Museumskasse, auf der Homepage des Freilichtmuseums und in der Auslage vieler Städte und Gemeinden des Landkreises Esslingen.

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers