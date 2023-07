Zweiter Bericht zur Lage der Bibel im deutschen Sprachraum

Die Bibelübersetzung Martin Luthers machte die Bibel erstmals für viele Menschen sprachlich zugänglich, doch wie kam es dazu, dass die Bibel bis heute auch zum am weitesten verbreiteten Buch wurde? Welche Motivation stand und steht hinter Projekten, die sich ihrer Verbreitung widmen? Welche Rolle spielt die Digitalisierung? Diesen Fragen widmet sich der „2. Bericht zur Lage der Bibel“. Dazu wurden Studien und aktuelle Ergebnisse der Forschung zusammengetragen und ausgewertet.Der Bericht beginnt mit einem historischen Abriss zur Bibelverbreitung im deutschen Sprachraum, der die Zeit bis etwa 1980 abdeckt, gefolgt von Überlegungen zu „Messbarkeit und Ziel der Bibelverbreitung“ und zu „Bibelverbreitung und Digitalisierung“. Am Schluss stehen eine Zusammenfassung und ein Ausblick, die zur weiteren Diskussion über das Thema anregen können.Der „Bericht zur Lage der Bibel im deutschen Sprachraum“ möchte die Situation zur Bibel in Deutschland beleuchten und erscheint alle zwei Jahre zu einem bestimmten thematischen Schwerpunkt. Der erste Bericht wurde 2021 zum Thema „Bibelübersetzung“ vorgestellt. Der nächste Bericht soll voraussichtlich 2025 zum Thema „Bibelbegegnung“ erscheinen.Die vollständigen Berichte 2021 und 2023 sind einsehbar unter: www.die-bibel.de/zur-lage-der-bibel Die Deutsche Bibelgesellschaft ist eine eigenständige kirchliche Stiftung des öffentlichen Rechts mit Sitz in Stuttgart. Zusammen mit der Evangelischen Kirche in Deutschland gibt sie die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers heraus. Außerdem verantwortet sie dieund diesowie biblische Kinderbücher und Verständnishilfen für die Bibel. International ist die DBG für die wissenschaftlichen Bibelausgaben in den Ursprachen zuständig. Die Weltbibelhilfe der DBG unterstützt gemeinsam mit dem Weltverband der Bibelgesellschaften (United Bible Societies) weltweit die Übersetzung und Verbreitung der Bibel.Generalsekretär Dr. Christoph Rösel ist Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bibelgesellschaft. Vorsitzender des Aufsichtsrates ist Dr. Thorsten Latzel, Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland. Zu den Mitgliedern der jährlich tagenden DBG-Vollversammlung gehört auch die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Mehr Informationen unter www.die-bibel.de