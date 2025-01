Zehn Jahre PRESENCE kulturlounge in Frankfurt am Main

Am 14. Dezember 2024 feierte die PRESENCE kulturlounge im Frankfurter Stadtteil Bornheim ihr zehnjähriges Bestehen. Der Name PRESENCE lasse vom Wort her Gegenwärtiges und Wahrnehmendes erahnen, der zweite Begriff kulturlounge klinge nach einem entspannten Ort des Miteinanders, in dem Kultur in vielseitigen Ausprägungen angeboten werde, so die Betreiber der Kulturlounge.



Der Gründer und Leiter der kulturlounge, Simret Mahary, Pastor der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in der Gemeinde Frankfurt-Zentrum, begrüßte die Gäste und stellte ihnen sein Team vor, ohne das dieses Projekt nicht möglich gewesen wäre. Im Anschluss erläuterten zwei offizielle Vertreter der adventistischen Kirchenleitung, Alexander Kampmann und Martin Böhnhardt, warum die Freikirche dieses Projekt in den vergangenen zehn Jahren nicht nur ideell, sondern auch finanziell unterstützt habe und auch weiter unterstützen werde.



Begegnungs- und Zufluchtsort



In den verschiedenen Beiträgen hörte man einen Tenor heraus: PRESENCE sei ein besonderer Ort der Begegnung, an dem sich Menschen sehr unterschiedlicher Herkunft, Kultur, Weltanschauung treffen, in den Austausch treten und Kultur mit Leben füllten. Dieser Austausch werde als echt, auf Augenhöhe, warmherzig und empathisch empfunden, und damit sogar als ein Zufluchtsort in dieser komplizierten Welt gesehen. Konkret kämen Menschen durch den Austausch über Musik, Filme, Literatur, Texte der Bibel, aber auch Kunstausstellungen, Ausflüge, Kochkurse, Reisen und vieles mehr miteinander in Kontakt.



Der Name PRESENCE stehe deshalb auch für psychologische und geistliche Präsenz, weil durch echten Austausch auch Wahrnehmungsfähigkeit für Menschen untereinander gestärkt werde.



Kulturprogramm



Nach dem ersten Teil des Abends konnten sich die Gäste an einem reichhaltigen Buffet stärken und miteinander ins Gespräch kommen. Danach folgten zwei stimmungsvolle kulturelle Höhepunkte: Zunächst eine Lesung von Texten der biblischen Weisheitsliteratur aus den alttestamentlichen Büchern Psalmen und Sprüche, umrahmt von Querflöten- und Klavierklängen aus Kompositionen von Thomas Ehrle. Nach einer weiteren Pause folgte ein zweites Konzert mit Musik der jungen Musikschaffenden Tigisti, Welela, Moritz und Kojo. Ein gelungener Abend, der auf weitere zehn Jahre hoffen lasse, so die Betreiber der PRESENCE kulturlounge.

(lifePR) (