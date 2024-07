„Woche der offenen Tür“ des Christlichen Coaching Netzwerks

Laut Veranstalter CNN will die „Woche der offenen Tür“ Ermutigung und inspirierende Impulse vermitteln und authentischen Austausch ermöglichen. Dies soll in Form von Workshops, Vorträgen und ähnlichen Formaten geschehen. Die Teilnahme ist kostenlos, Voraussetzung ist die Erstellung eines Online-Accounts beim CCN.Zu den angebotenen Themen gehören u. a. „Stress raus – Ruhe rein – wie achtsame Routinen vor dem Burnout bewahren können“ (Peggy Rösner), Supervision für christliche Coaches (Romy Clemens) oder „Natürlich erfolgreich – die Lebensbaumstrategie“ (Marijtje Kürbiß, die auch für den Deutschen Verein für Gesundheitspflege e. V. [DVG] tätig ist). Das vollständige Programm der „Woche der offenen Tür“ ist unter diesem Shortlink einzusehen: https://t.ly/4kXHG Das überkonfessionelle Christliche Coaching Netzwerk (CCN) will christliche Coaches miteinander vernetzen, damit sie sich gegenseitig in ihrer Weiterentwicklung unterstützen. Dazu unterhält es eine Reihe von Online-Communitys. Laut Selbstdarstellung werden folgende Coaching-Bereiche angesprochen: Business und Unternehmertum, Berufung finden und leben, biblische Finanzprinzipien, Familie und Erziehung, Ehe und Partnerschaft, Gesundheit, Seelsorge, Kreativität, Bewegung u.v.m. Website: www.christliches-coaching-netzwerk.de Das Christliches Coaching Netzwerk (CCN) ist eine Marke der HDL Hearts Destiny Ltd 2024 mit Sitz in Meneou/Zypern. Dahinter steht das Unternehmen „Business trifft Bibel“, das vom Ehepaar Merle und Oliver Ranft gegründet wurde, die als Business-Coaches in ihrer Wahlheimat Zypern leben. Neben dem CCN und einer „Business trifft Bibel“-Online-Community unterhält das Unternehmen auch ein Netzwerk für Menschen, die sich im Coaching selbstständig machen wollen und dabei eine christliche Ausrichtung verfolgen. Website: https://business-trifft-bibel.de