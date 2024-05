„Woche der Kulturen“ in Friedensau

Am Sonntag, 19. Mai 2024, 10.00 Uhr, startet die „Woche der Kulturen“ mit einem Fußballturnier auf dem Fußballplatz „An der Ihle“; anschließend werden die besten Mannschaften geehrt. Ambitionierte Fußballerinnen und Fußballer dürfen sich gern noch zum Termin vor Ort einfinden.

Am Dienstag, 21. Mai 2024, 9 Uhr, treffen sich Interessierte zu einem gemeinsamen „Kulturellen Spaziergang mit Picknick“ am Springbrunnen vor dem Conradi-Haus (An der Ihle 1).

Am Mittwoch, 22. Mai 2024, sind die Besucher ab 18 Uhr in der Aula (An der Ihle 7) aufgefordert, den Abend „Zeig mir dein Land“ mitzugestalten.

Am Donnerstagabend, 23. Mai, ebenfalls ab 18 Uhr, steht im Studierendenzentrum (StuZ) ein Film- und Spiele-Abend auf dem Programm.

Am Freitag, 24. Mai, folgt um 19.30 Uhr das traditionelle „Shabbat Shalom“ in der Kapelle, das von Studierenden mit Liedern, Texten und einem Andachtsteil gestaltet wird.

Am Samstag, 25. Mai, 10 Uhr, findet in der Kapelle ein deutsch-englischer Gottesdienst (mit jeweiliger Übersetzung) statt.

Den Abschluss bildet am Sonntag, 26. Mai, ab 14 Uhr, in der Kulturscheune ein „Nachmittag der Kulturen“ mit einem international ausgerichteten Programm der Studierenden. Gäste sind herzlich willkommen. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Da in diesem Jahr keine zusätzlichen Fördermittel zur Verfügung stehen, bitten die Studierenden um eine großzügige finanzielle Spende zur Begleichung der Aufwendungen. Die nächste Veranstaltung dieser Art ist für Mai 2025 geplant.