Weltweite Projekte von ADRA Deutschland

Für ein grüneres Äthiopien . Seit 2018 baut ADRA einen neuen Ausbildungszweig im Bereich erneuerbare Energien auf. In vier zusätzlichen Berufsschulen bildet ADRA gegenwärtig 480 Jugendliche zu Solartechnikerinnen und -technikern aus. 16 Berufsschullehrkräfte erhalten eine Weiterbildung und Lernmaterialien stehen zur Verfügung.

Der Maputo-Nationalpark in Mosambik gehört zu den artenreichsten Lebensräumen des Landes. Gemeinsam mit der „Peace Parks Foundation" setzt sich ADRA für einen besseren Küstenschutz ein und hilft der lokalen Bevölkerung dabei, ihr Einkommen zu verbessern.

In Mali und Burkina Faso lernen 27.615 Kleinbäuerinnen und Kleinbauern, ihre Ernteerträge durch neue Anbaumethoden und verbessertes Saatgut zu steigern.

ADRA unterstützt 850 Hirtenfamilien im Norden Somalias mit Bargeld, um die Auswirkungen der jahrelangen Dürre abzufedern.

Im Rahmen eines Bildungsprojekts hilft ADRA, gemeinsam mit „Save the Children“, 25.473 Kinder und Jugendliche in Somalia dabei, wieder eine Schule besuchen zu können.

In Indien kümmert sich ADRA um 4.000 Geflüchtete aus Myanmar, die in den Bundesstaaten Manipur und Mizoram angekommen sind.

Gemeinsam mit den Menschen in vier Regionen von Indonesien entwickelt ADRA ein Frühwarnsystem, um Familien besser vor Katastrophen zu schützen. Notfallpläne helfen zudem den Einwohnerinnen und Einwohnern im Ernstfall die richtigen Entscheidungen zu treffen.

ADRA ist federführend im (Wieder-)Aufbau des Gesundheitssektors im Jemen. Gemeinsam mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) soll die Gesundheitsversorgung in Hudaydah und Hajjah verbessert werden.

In zwei Provinzen in der Mongolei werden 500 Bauernfamilien Bio-Landwirte, um ihr Einkommen zu steigern und die Umwelt zu schonen.

Nothilfe nach schwerem Erdbeben in Syrien. Das Projekt kommt 51.060 Menschen zugute.

Menschenhandel in Thailand vorbeugen. In der Region um Chiang Rai hilft ADRA 6.900 Menschen. Kindern aus armen Familien werden die Schulkosten finanziert, um sie von der Zwangsarbeit fernzuhalten. Gefährdete Jugendliche sind an einem sicheren Zufluchtsort untergebracht. Dort können sie eine Schule besuchen und erhalten psychologische Hilfe. Schulungen informieren Familien und Behörden über die Gefahr von Menschenhandel.

Hilfe für Flutbetroffene in Deutschland. ADRA unterstützt über 80 soziale Einrichtungen und lokale Helfergruppen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen finanziell und logistisch.

Deutschland: Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine. Bisher kam die Hilfe knapp 5.000 Menschen zugute. Seit Kriegsbeginn organisierte ADRA mehr als 1.200 Unterbringungsmöglichkeiten für Familien aus der Ukraine.

Winterhilfe im Osten der Ukraine. Im Rahmen dieses Projekts hilft ADRA 380 Familien gut durch den Winter zu kommen.

Seit Gründung im Jahr 1987 hat ADRA Deutschland e.V. in über 40 Ländern mehr als 3.000 Projekte der Entwicklungszusammenarbeit durchgeführt, berichtet das Hilfswerk. ADRA Deutschland ist eine weltweit tätige Hilfsorganisation, die Projekte in der Katastrophenhilfe und der gezielten Entwicklungszusammenarbeit unterhält. Neben diesen Tätigkeiten werde deutschlandweit die entwicklungspolitische Bildungsarbeit von ADRA Deutschland in Schulen und Kirchengemeinden koordiniert und für nachhaltige und soziale Projekte eingesetzt.ADRA blickt auf über 30 Jahre Erfahrung in der Entwicklungszusammenarbeit zurück. Alle Projekttätigkeiten seien in die global gültigen 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) der Vereinten Nationen eingebunden. ADRA arbeite mit der lokalen Bevölkerung partnerschaftlich daran, dass sich langfristig und nachhaltig die Lebenssituationen der Menschen verbessern. Nach dem Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“ werde die lokale Bevölkerung von Beginn an in die Planung und Umsetzung der Projekte eingebunden und so befähigt und bestärkt, ihr Recht auf ein selbstbestimmtes Leben in Würde und Gerechtigkeit wahrzunehmen.Ob Wirbelstürme, Überschwemmungen, Dürren oder Erdbeben – ADRA Deutschland helfe weltweit Menschen in Not, um ihr Überleben zu sichern. Die Betroffenen erhielten Schutz, Lebensmittel und eine medizinische und psychosoziale Erstversorgung. Aufräumarbeiten würden unterstützt. In einer mittelfristigen Phase von sechs Monaten bis drei Jahren werde die Grundlage für einen Wiederaufbau gelegt. ADRA ist Gründungsmitglied des Bündnisses „Aktion Deutschland Hilft“, um im Katastrophenfall schnell und gebündelt Hilfe leisten zu können.ADRA Deutschland legt auch Wert auf entwicklungspolitische Bildungsarbeit. Veranstaltungen dienen dazu, die Öffentlichkeit über die Probleme und Herausforderungen in den Ländern des Globalen Südens aber auch des Globalen Nordens sowie über die Arbeit von ADRA zu informieren. Das Hilfswerk sieht seinen Auftrag in der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit auch darin, die Verantwortung und Herausforderungen der Länder des Globalen Nordens aufzuzeigen.Über den Freiwilligendienst „ADRAlive!“ können sich junge Menschen im In- oder Ausland für soziale Projekte einsetzen. Außerdem wird jährlich gemeinsam mit Aktionsgruppen in allen Bundesländern die Weihnachtspaketaktion „Kinder helfen Kindern!“ zugunsten von Schulkindern in Osteuropa organisiert und durchgeführt.Gegenwärtig unterhält ADRA Deutschland 38 Projekte in 21 Ländern für rund zwei Millionen Bedürftige. Dazu einige Beispiele aus der ADRA-Projektliste vom 1. Quartal 2024:Weitere Projekte unter https://adra.de/wp-content/uploads/2024/02/2401_Projektliste_Q1_2024_FINAL-1.pdf Die Adventistische Entwicklungs- und Katastrophenhilfswerk ADRA (Adventist Development and Relief Agency) wurde 1956 gegründet und führt weltweit Projekte der Entwicklungszusammenarbeit sowie der humanitären Hilfe in Katastrophenfällen durch. ADRA ist eine nichtstaatliche Hilfsorganisation und wird von der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten getragen. ADRA International besteht aus einem weltweiten Netzwerk mit 118 eigenständigen nationalen Büros und etwa 7.500 hauptamtlichen Mitarbeitenden. Informationen: www.adra.org ADRA Deutschland e. V. mit Sitz in Weiterstadt bei Darmstadt wurde 1987 gegründet und hat rund 50 Angestellte. ADRA Deutschland ist unter anderem Gründungsmitglied des Verbands Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe (VENRO), der „Aktion Deutschland Hilft“ und „Gemeinsam für Afrika“. Informationen: www.adra.de