Weltweit 20 Millionen Adventisten

Demnach ist die Anzahl der Menschen, die sich durch die Glaubenstaufe der Kirche angeschlossen haben, im dritten Jahr in Folge gestiegen. Insgesamt hätten sich 2016 weltweit 1.314.950 Personen den Siebenten-Tags-Adventisten angeschlossen. Davon seien 1.271.305 Personen durch die Taufe Mitglied der Kirche geworden und 43.645, die bereits früher als Mündige getauft worden waren, mittels Bekenntnis des Glaubens.Diese Mitgliederzahl sei, sofern man sie mit der Einwohnerzahl von Staaten vergleiche, etwas größer als die Einwohnerzahl von Rumänien und etwas kleiner als die von Niger oder Sri Lanka, teilte ASTR mit.In Europa stagnieren die Mitgliederzahlen der Adventisten oder steigen nur geringfügig. In Deutschland gibt es rund 35.000 Adventisten, in der Schweiz 4.600 und in Österreich 4.200.