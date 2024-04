Weltgesundheitstag 2024: Mein Recht auf Gesundheit

Ziel dieses Tages sei die Rückbesinnung auf „ein leider nicht selbstverständliches Thema: Allen Menschen den Zugang zu medizinischer Versorgung zu ermöglichen.“Dies sei ein wichtiges, aber auch hochkomplexes Thema, denn das Recht auf Gesundheit ist ein fundamentales Menschenrecht, das in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte aller 194 Mitgliedstaaten verankert ist, so der DVG. Es besagt, dass jeder Mensch das Recht auf einen Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens hat. Trotz dieser Anerkennung sind viele Menschen weltweit immer noch von einem adäquaten Zugang zu Medizinischer (Grund-) Versorgung ausgeschlossen.Das Thema „Meine Gesundheit, mein Recht“ wurde dieses Jahr gewählt, um das weltweite Engagement für das Recht auf Gesundheit neu zu beleben. Es ist ein Aufruf zum Handeln, um den Zugang zur Gesundheitsversorgung ohne Diskriminierung oder finanzielle Schwierigkeiten zu gewährleisten, betont der DVG.Dabei sollte es nicht nur ein Lippenbekenntnis sein, sondern eine dringende Erinnerung daran, dass die Verwirklichung des Rechts auf Gesundheit weit mehr erfordere als bloße Absichtserklärungen. Dazu gehöre die Gewährleistung von sauberem Wasser, angemessener Ernährung, adäquatem Wohnraum und Bildung. „Nur durch die Berücksichtigung all dieser Faktoren können wir eine Gesellschaft sein, in der jeder die Möglichkeit hat, ein gesundes Leben zu führen.“Das Motto fordere außerdem dazu auf, dass Menschen befähigt werden müssten, ihre eigenen Gesundheitsentscheidungen zu treffen und aktiv an der Gestaltung der Gesundheitspolitik mitzuwirken. Dem DVG sei es wichtig, die Bedeutung dieses Tages zu unterstreichen.Noch vor Gründung der Weltgesundheitsorganisation war es dem Deutschen Verein für Gesundheitspflege e.V. (DVG – gegründet 1899) ein Anliegen, auf Basis eines ganzheitlichen Menschenbildes die körperliche, seelische und geistige Gesundheit der Menschen in Deutschland zu stärken. Das geschieht mithilfe Online- und Fernkursen, der Herausgabe des Infoblattessowie durch die Aus- und Weiterbildung zum Gesundheitsberater und bei Veranstaltungen wie Gesundheitsexpos oder dem DVG-Gesundheitskongress 2024 (siehe APD-Meldung vom 28. Februar: www.apd.info/news/2024/02/28/was-halt-dich-zusammen-gesundheitskongress-des-dvg-e-v ). Der DVG wird von der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland getragen und hat seinen Verwaltungssitz in Ostfildern. Weitere Informationen gibt es auf dvg-online.de