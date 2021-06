Weltflüchtlingssabbat am 19. Juni - Weltflüchtlingstag am 20. Juni

Am Weltflüchtlingstag ruft dasdie Regierungen und Gesellschaft dazu auf, Geflüchtete an allen Lebensbereichen teilhaben zu lassen – von der Bildung über die Gesundheitsversorgung bis hin zum Sport. Das diesjährige Motto des Weltflüchtlingstages lautet: „Gemeinsam können wir alles erreichen!“. Dasweist auch darauf hin, dass Flüchtlinge in ihren Aufnahmegesellschaften einen unverzichtbaren Beitrag leiteten. „Dieses Engagement wollen wir sichtbar machen!“ heißt es von Seiten des. Die adventistische Hilfsorganisationsetzt sich seit Jahrzehnten für Flüchtlinge ein, in Europa und weltweit. Unter den vielen Projekten, diein Europa durchführt, erwähnen sie ein wichtiges Projekt in Dünkirchen - eines der größten und "schlimmsten" Flüchtlingslager in Europa. In der Gegend von Dünkirchen leben etwa 400 Flüchtlinge oder sogar noch mehr. Um einen Beitrag zur Integration von Flüchtlingen in Deutschland zu leisten, haben die, das(AWW), die(ThHF) unddie Initiative „“ ins Leben gerufen. Die Projekte werden an der Basis in den Gemeinden, Helferkreisen sowie in kleinen, dem AWW angeschlossenen Vereinen entwickelt.Anlässlich des Weltflüchtlingssabbats (Samstag, 19.06.) wirdum 15 Uhr eine Andacht mit-Mitarbeiterin Liane Gruber veröffentlichen. Diese kann auf YouTube ( https://youtu.be/ZdRlkQXqovY ) oder Facebook verfolgt werden. Gleichzeitig stelltInfo-Material, Videos sowie anderes Material für Erwachsene und Kinder zur Verfügung, mit dem gut über das Thema auch in Gottesdiensten aufgeklärt und dafür sensibilisiert werden kann.Infomaterial auf Englisch: