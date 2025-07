Weitere Vorstandsmitglieder und Vizepräsidenten der adventistischen Weltkirchenleitung gewählt

Rick McEdward wurde als neuer Exekutivsekretär gewählt. Er tritt die Nachfolge von Erton Köhler an, der zwei Tage zuvor als neuer Präsident der adventistischen Weltkirchenleitung (Generalkonferenz) gewählt wurde. Finanzvorstand (Schatzmeister) Paul Douglas wurde erneut in diese Position gewählt. Darüber hinaus stimmten die Delegierten für die Empfehlung des Nominierungsausschusses zur Besetzung der sieben Vizepräsidenten der Generalkonferenz.McEdward wurde mit großer Mehrheit gewählt und bringt jahrzehntelange Missionserfahrung, interkulturelle Führungskompetenz und theologisches Fachwissen in seine neue Rolle als Exekutivsekretär der Siebenten-Tags-Adventisten ein. Vor seiner Wahl war er Präsident der Union Mission für den Nahen Osten und Nordafrika (MENA), wo er strategische Outreach-Maßnahmen in einer der für die Evangelisationsarbeit schwierigsten Regionen leitete.McEdwards Engagement für die Mission ist tief in seiner Kindheit und seinem persönlichen Werdegang verwurzelt. Er wurde in Seattle, Washington, geboren und verbrachte seine prägenden Jahre in Dschidda, Saudi-Arabien, wo seine Familie als Auswanderer lebte. Diese frühen Erfahrungen inmitten verschiedener Gemeinschaften trugen dazu bei, ein tiefes Gefühl der Empathie und eine Berufung zu entwickeln, die Liebe Christi über kulturelle und religiöse Grenzen hinweg zu verbreiten.Er erwarb einen Bachelor-Abschluss am Walla Walla College (heute Walla Walla University), einen Master of Divinity an der Andrews University sowie einen Doktortitel in Missionswissenschaft am Fuller Theological Seminary. Zu seinen beruflichen Tätigkeiten gehörten der Dienst als Pastor, die Koordination von Gemeindegründungen in Sri Lanka und in der Südasiatisch-Pazifischen Division sowie die Tätigkeit als stellvertretender Direktor des Instituts für Weltmission an der Andrews University.Später trat er der Generalkonferenz bei, wo er als stellvertretender Direktor des Büros für Adventistische Mission und als Direktor der Global Mission Centers for World Religions tätig war. Im Jahr 2016 wurde er zum Leiter der Adventisten im Nahen Osten und Nordafrika mit Sitz in Beirut, Libanon, gewählt.McEdward ist für seine umsichtige Führung und seinen kooperativen Geist bekannt. Er bringt ein umfassendes Verständnis der globalen Herausforderungen und der dafür erforderlichen organisatorischen Rahmenbedingungen in das Sekretariat ein. Er ist mit Marcia McEdward verheiratet, die als examinierte Krankenschwester bei der Generalkonferenz arbeitet. Gemeinsam haben sie zwei erwachsene Kinder, Julia und Joshua.Der Exekutivsekretär der Generalkonferenz spielt eine wichtige Rolle bei der weltweiten Koordination der Siebenten-Tags-Adventisten. Zu seinen Aufgaben gehören die Überwachung der Verwaltungsfunktionen, die Unterstützung von Leitungswechseln, die Führung genauer Mitglieder- und Richtlinienaufzeichnungen sowie die Beratung und Anleitung regionaler Amtsträger.Der Sekretär arbeitet auch eng mit Abteilungen zusammen, die einen missionarischen Schwerpunkt haben, darunter das Büro für Adventistische Mission, das Institut für Weltmission und das Büro für Archive, Statistik und Forschung.Paul Douglas ist als Schatzmeister der Generalkonferenz der Siebenten-Tags-Adventisten (GC) mit großer Mehrheit wiedergewählt worden. Douglas wurde erstmals während der Frühjahrssitzung des Exekutivausschusses der Weltkirchenleitung 2021 in Silver Spring, Maryland, in dieses Amt gewählt, nachdem sein Amtsvorgänger Juan Prestol-Puesán in den Ruhestand getreten war.Bevor er Schatzmeister der Weltkirchenleitung wurde, war Douglas dort der Direktor des Rechnungsprüfungsdienstes (Auditing Service), wo er umfangreiche Erfahrungen in der Finanzverwaltung und im Dienst der Kirche sammelte. 1986 wurde er stellvertretender Rechnungsprüfer der Weltkirchenleitung und nach weiteren Erfahrungen und Tätigkeiten wurde er 2006 Direktor des Rechnungsprüfungsdienstes.Bereits als Jugendlicher in Jamaika erkannte Douglas seine Vorliebe für das Rechnungswesen und machte sich diese zu eigen. Zwar wollte er zunächst Medizin studieren, ein Pädagoge und Mentor empfahl Douglas jedoch, es mit Buchhaltung zu versuchen, und der unmittelbare Erfolg, den er damit hatte, öffnete ihm die Tür zu seiner bisherigen beruflichen Laufbahn.Die sieben vom Nominierungsausschuss vorgeschlagenen Personen für die Vizepräsidenten wurden „en Bloc“ mit großer Mehrheit gewählt. Dabei handelt es sich um die drei bisherigen Vizepräsidenten Audrey Andersson, Thomas Lemon, Pierre Omeler und Artur Stele sowie um vier neue Personen: Saw Samuel, Leonard Johnson und Robert Osei Bonsu. Saw Samuel war zuletzt beigeordneter Sekretär der Generalkonferenz und zuvor Präsident der teilkontinentalen adventistischen Kirchenleitung in der Südliches Asien-Pazifik Region (Southern Asia Pacific Division). Leonard Johnson war zuletzt Exekutivsekretär der teilkontinentalen adventistischen Kirchenleitung in Mittel- und im nördlichen Südamerika (Inter-American Division) und zuvor Pastor auf den Bahamas. Robert Osei Bonsu war zuvor Präsident der teilkontinentalen adventistischen Kirchenleitung in West- und Zentralafrika (West-Central Africa Division).Weitere Informationen über die diesjährige Weltsynode der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten gibt es unter https://www.gcsession.org/ darunter auch der Live-Stream unter https://www.gcsession.org/live/ In deutscher Sprache wird ein täglicher Video-Report vor Ort erstellt. Er wird täglich um 19 Uhr (MESZ) auf dem YouTube-Kanal der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland veröffentlicht und enthält Eindrücke vom Tagungsort, Interviews mit Delegierten, Stimmen zur Atmosphäre und Berichte zu wichtigen Entscheidungen, die auf der Weltsynode getroffen wurden. YouTube-Kanal: www.youtube.com/@adventistenDE