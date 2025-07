Weitere Führungskräfte der adventistischen Kirchenleitung in Mittel- und Südeuropa gewählt

Ventsislav Panayotov wurde erneut zum Leiter der Abteilung Pastorendienste, der Abteilung Seelsorge sowie der Führungskräfteentwicklung gewählt. Pastor Panayotov ist Absolvent der Theologischen Hochschule Friedensau und seit 2010 Präsident der Bulgarischen Union. Zuvor war er dort als Leiter der Abteilung Jugend und Leiter des Bulgarischen Theologischen Seminars tätig.



Als Leiterin des Dienstes für Ehepartner von Geistlichen wurde Vartuhi Panayotova, ebenfalls aus Bulgarien, erneut in diese Position gewählt.



Als Leiter der Abteilungen für Sabbatschule (gemeint ist die Förderung des Bibelgesprächs als Teil des adventistischen Gottesdienstes) und Persönliche Seelsorge sowie für Adventistische Mission wurde erneut Florian Ristea gewählt. Pastor Ristea verfügt über langjährige Erfahrung in verschiedenen Bereichen der Evangelisation und arbeitet unter anderem für Hope TV Romania, die Bibelkorrespondenzschule und andere spezifische Programme und Projekte.



Für die Abteilung Kommunikation und die Abteilung für öffentliche Angelegenheiten und Religionsfreiheit wurde Paulo Sérgio Macedo wiedergewählt. Er hat einen Abschluss in Internationalen Beziehungen sowie einen Master in Strategischer Kommunikation und ist seit 2006 im Bereich Religionsfreiheit tätig.



Neuer Leiter der Jugendabteilung wird Jonatan Bosqued. Er war bislang für die Jugendarbeit der adventistischen Kirche in Spanien verantwortlich und wird Nachfolger von Jonatan Tejel, der als Studierendenseelsorger an die adventistische Hochschule Sagunto in Spanien wechseln wird.



Marius Munteanu wurde erneut zum Leiter der Abteilung Bildung gewählt. Bevor er 2015 erstmalig zum Leiter für die Abteilung Bildung und für den adventistischen Seelsorgedienst gewählt wurde, war er von 2010 bis 2015 Präsident der adventistischen Theologischen Hochschule in Cernica (Rumänien) und von 2014 bis 2015 Präsident der adventistischen Kirche in Rumänien.



Dagmar Dorn bleibt weiterhin Leiterin der Abteilung Frauen. Bevor sie diese Position übernahm, war Dagmar von 2009 bis 2018 stellvertretende Leiterin der Geburtshilfe am Spital Bülach in der Schweiz.



Reto Mayer wurde erneut zum stellvertretenden Schatzmeister gewählt. Dieses Amt hat er seit 2010 inne. Zuvor war er von 1995 bis 2005 Schatzmeister der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in der Schweiz und von 2007 bis 2010 Präsident der „Fondation du Relais”.



Auf Vorschlag eines Delegierten wurde über die Liste en bloc abgestimmt und sie wurde einstimmig angenommen.



Für einige Abteilungen müssen noch Leitungen gewählt werden: Dienst für Menschen mit Behinderungen; Abteilungen für Familien und Kinder, für Gesundheit und für Verlagswesen. Es wird erwartet, dass für die offenen Positionen bei der Sitzung des Exekutivausschusses der Kirchenleitung Namen vorgeschlagen und zur Abstimmung gebracht werden.



Die Intereuropäische Division (EUD)



Das Gebiet der transkontinentalen adventistischen Kirchenleitung in Mittel- und Südeuropa (Intereuropäische Division) umfasst 20 Länder (Andorra, Belgien, Bulgarien, Deutschland, Frankreich, Gibraltar, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Portugal, Rumänien, San Marino, Slowakei, Spanien, Tschechien, Schweiz und Vatikanstadt) mit insgesamt rund 340 Millionen Einwohnern. Dort leben rund 184.000 Adventisten versammeln die sich über 2.500 örtlichen Kirchengemeinden versammeln.

