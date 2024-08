VENRO: Welttag der Humanitären Hilfe ein schwarzer Tag

Mitte des laufenden Jahres waren lediglich 18 Prozent der notwendigen Mittel für humanitäre Hilfe finanziert.

2024 ist damit das Jahr mit dem niedrigsten Prozentsatz an hilfebedürftigen Menschen, die von UN-Hilfsprogrammen jemals erreicht werden.

Im Sudan wurde eine Hungersnot ausgerufen, weltweit das erste Mal seit sieben Jahren. 100 Menschen sterben dort täglich an Hunger und Mangelernährung, so die UN.

Nach Schätzungen lebt aktuell jeder siebte Mensch in einem aktiven Kriegsgebiet.

Der Haushaltsplan 2025 der deutschen Bundesregierung sehe vor, die Ausgaben für Humanitäre Hilfe um 1,2 Milliarden Euro auf nur noch eine Milliarde zu kürzen. Darauf macht VENRO am 19. August, dem Welttag der Humanitären Hilfe, erneut in einer Pressemitteilung aufmerksam. Doch nicht nur in Deutschland, sondern auch international nehme das Engagement des reichen globalen Nordens in einer Zeit, in der die Welt vieler Millionen Menschen in Kriegen und anderen Krisen auseinanderfällt, zusehends ab.„Das ist eine Zäsur und für mich kaum mehr fassbar. So düster sah es für die ärmsten und verletzlichsten Menschen dieser Welt – solange ich mich erinnern kann – noch nie aus. Menschen sterben an Hunger und wir schauen zu“, beklagt Kayu Orellana, Vorstandsmitglied von VENRO. „Wir opfern unsere Mitmenschlichkeit nationalen Interessen. Das ist ein weltweiter Trend. Solidarität und Verantwortung scheinen keine Rolle mehr zu spielen.“Die gegenwärtige weltweite Situation sei laut VENRO folgende:„Die Politiker und Politikerinnen vieler Nationen scheinen nicht bereit und willens, Menschen in der Welt, die buchstäblich um ihr Überleben kämpfen, zu helfen, obwohl alle Mittel dafür vorhanden sind. Wir reden hier von vermeidbarem Leid und vermeidbarem Sterben. Deutschland geht jetzt vorneweg mit dem Kahlschlag im kommenden Haushalt und ich habe große Sorge, dass das ganze System der humanitären Hilfe bald nicht mehr das ist, was es einmal war. Das ist dann auch eine andere Welt“, so Orellana.ist der Bundesverband entwicklungspolitischer und humanitärer Nichtregierungsorganisationen (NRO). Ihm gehören rund 150 deutsche NRO an, die in der privaten oder kirchlichen Entwicklungszusammenarbeit, der humanitären Hilfe sowie der entwicklungspolitischen Bildungs-, Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit tätig sind. Die Adventistische Entwicklungs- und Katastrophenhilfe ADRA Deutschland e.V. ist Gründungsmitglied von VENRO. Informationen: https://venro.org/start und https://adra.de