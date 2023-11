Umzug der Akademie Waldfriede von Berlin-Zehlendorf nach Teltow

Das Krankenhaus Waldfriede in Berlin-Zehlendorf erhielt im Juli 1922 erstmals die staatliche Anerkennung für eine eigene Krankenpflegeschule. Bereits am 1. Oktober desselben Jahres begann der erste Krankenpflegekurs mit fünf Auszubildenden. Heute, mehr als 100 Jahre später, bietet die Akademie Waldfriede 75 Ausbildungsplätze für angehende Pflegefachfrauen und -männer an. Diese würden, so Quoß, von einem engagierten Team von sechs Pädagoginnen und Pädagogen betreut. Sie profitierten dabei von der langen Tradition und Erfahrung des Krankenhauses Waldfriede als Träger der praktischen Ausbildung.Das Motto der Akademie lautet, so Vorstand Quoß: „Ausbildung mit Kopf, Herz und Hand“. Das neue Berufsbild „Pflegefachfrau/Pflegefachmann“ sei zukunftsorientiert und befähige für die Pflege von Menschen aller Altersstufen und in allen Bereichen. Dabei stünden die vielfältigen und individuellen Bedürfnisse von pflege- und hilfebedürftigen Menschen im Mittelpunkt. Die Arbeit von Pflegenden könne psychisch und körperlich herausfordernd sein, aber die Fachkräfte erhielten dafür mehr als nur Dankbarkeit in ihrer täglichen Arbeit zurück. Für ihr Berufsleben würden sie mit einem ganzheitlichen Wissen und problemorientierten Unterricht auf die Zukunft der Pflege vorbereitet.Die Ausbildung an der Akademie dauert drei Jahre in Vollzeit und schließt mit der staatlich und EU-weit anerkannten Berufsbezeichnung „Pflegefachfrau/-mann“ ab. Die Ausbildung beginnt jeweils am 1. Oktober. Der Unterricht hat einen Umfang von mindestens 2.100 Stunden. Die praktische Ausbildung umfasst mindestens 2.500 Stunden. Weitere Informationen: https://pflegeschule-krankenhaus.waldfriede.de/ Das freigemeinnützige Krankenhaus Waldfriede liegt im Berliner Stadtteil Zehlendorf und ist akademisches Lehrkrankenhaus der Charité-Universitätsmedizin Berlin. Es wurde nach gesetzlichen Qualitätsparametern mehrfach zertifiziert und hat mit seiner medizinischen und pflegerischen Qualität bereits eine Vielzahl an Auszeichnungen erhalten. Pro Jahr werden hier etwa 15.000 Patienten stationär und 150.000 Patienten ambulant behandelt. Der Träger ist die evangelische Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten, die weltweit rund 900 medizinische Einrichtungen unterhält. Waldfriede ist unter anderem Mitglied im Diakonischen Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, im Deutschen Evangelischen Krankenhausverband e.V. (DEKV) und Kooperationspartner des adventistischen Krankenhausverbundes Advent Health in den USA.Das Krankenhaus ist Teil des Gesundheitsnetzwerks Waldfriede zu dem auch eine psychiatrisch-psychosomatische Tagesklinik, eine Sozialstation, die Akademie zur Ausbildung von Pflegefachkräften, eine Servicegesellschaft, ein Seniorenhaus, das Gesundheitszentrum „PrimaVita“, die Privatklinik Nikolassee, eine Kindertagesstätte und das „Desert Flower Center“ gehören. Das Netzwerk Waldfriede ist der vielfältigste Medizin- und Pflegeanbieter im Berliner Südwesten und mit rund 950 Beschäftigten einer der größten Arbeitgeber im Bezirk Steglitz-Zehlendorf. Informationen: www.krankenhaus-waldfriede.de