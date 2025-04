Ukraine: Kirchengebäude der Adventisten durch Drohnenangriff zerstört

Dies berichtete SPECTRUM, die Zeitschrift der Vereinigung adventistischer Foren in den USA (Roseville, Kalifornien/USA).Demnach wurde das Kirchengebäude über mehrere Jahre von engagierten Mitgliedern erbaut und diente als geistliches Zentrum für die örtliche Adventgemeinde.



Dieser jüngste Verlust verdeutlicht laut SPECTRUM, wie sehr der seit mehr als drei Jahren dauernde Krieg die ukrainischen Adventgemeinden in Mitleidenschaft zieht. Adventistische Kirchenleiter und Mitglieder in der gesamten Region würden weiterhin zu Frieden und Beistand aufrufen, auch wenn die Zerstörungen die Gotteshäuser und das tägliche Leben bedrohten.



In der Ukraine gehören zur Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten 39.500 mündig getaufte Mitglieder in 737 Adventgemeinden und 195 Gruppen (Stand 31.12.2023).

