Theologische Hochschule Friedensau verleiht 48 Absolventen akademische Grade

Insgesamt 48 Personen erwarben Bachelor- und Masterabschlüsse in den Fachbereichen Christliches Sozialwesen und Theologie. Im Fachbereich Christliches Sozialwesen nahmen drei Personen am Online-Masterstudiengang Development Studies teil. Drei Absolventinnen erwarben einen Masterabschluss in Counseling (Beratung/Seelsorge), 22 Personen erwarben einen Masterabschluss in International Social Sciences, sechs Personen schlossen den Masterstudiengang Musiktherapie erfolgreich ab. Im Fachbereich Theologie erwarben vier Studierende einen Bachelorabschluss. Eine Person erwarb einen Masterabschluss in Theologie, vier Personen erhielten einen Master of Theological Studies und fünf Absolventen erwarben einen Master of Arts in Pastoral Ministry. Die anwesenden Absolventinnen und Absolventen erhielten ihre Urkunden aus den Händen der beiden Dekane der Hochschule, Dr. Alexander Schulze für den Fachbereich Theologie und Prof. Dr. Thomas Spiegler für den Fachbereich Christliches Sozialwesen.Die Festansprache hielt Ventsislav Panayotov, Abteilungsleiter für pastorale Dienste bei der teilkontinentalen Kirchenleitung der Siebenten-Tags-Adventisten für Mittel- und Südeuropa (Intereuropäische Division). Der gebürtige Bulgare studierte selbst in Friedensau, „ein Ort des Friedens unter unterschiedlichen historischen Umständen“, wie er es formulierte. Hoffnung und Frieden seien schon immer entscheidende Merkmale von Friedensau gewesen. „Aber wo gehobelt wird, da fallen auch mal Späne“, fügte er hinzu. An die Absolventen gewandt sagte er: „Ich wünsche euch, dass ihr die Hoffnung und den Frieden dieses Ortes mitnehmt“. Die Welt habe sich verändert, die Polarisierungen und die Spannungen in der Gesellschaft nähmen zu, es gebe machtvoll wirkende neue Medien und eine wachsende kognitive Irrationalität. Das alles führe dazu, dass immer mehr Menschen ihren Halt verlören. Dementsprechend brauchen sie sie wieder mehr Hoffnung und Frieden. Es seien Menschen gefragt, die dies vermitteln würden, sagte Panayotov mit Blick auf die Absolventen, die er dazu ermutigte, Hoffnungsträger zu sein: „Jeder von uns trägt ein kleines Licht in sich, mit dem wir unsere Umgebung erhellen können.“Für die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten sprach Christian Badorrek, Präsident der regionalen kirchlichen Verwaltungsgemeinschaft für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland (Mittelrheinische Vereinigung), ein Grußwort. Darin dankte er den Angestellten der Hochschule für ihre Arbeit und ermutigte die Absolventen, nicht nur nach neuen Horizonten Ausschau zu halten, sondern auch stets Gott im Blick zu behalten. Für die Hochschule sprach Dr. Jill Blau, Leiterin des Online-Studiengangs Development Studies. Die Graduierung sei ein Meilenstein und ein Grund zur Dankbarkeit, aber das Lernen höre nicht auf. „Wir haben auch von euch gelernt“, sagte sie an die Absolventen gerichtet.Für die Studierenden sprach der bisherige Studierendensprecher Damir Mitrov, der einen Bachelor in Theologie erwarb. Er dankte für alles, was vorangegangene Generationen in Friedensau geschaffen hätten. Es ist wichtig, dass wir den Geist von Friedensau weitertragen.“ Weitere Dankesworte sprachen die Graduierten Vivian Groß (M.A. Counseling), die die Wärme und Menschlichkeit von Friedensau mitnehmen werde und Daniel Dobrin (M.A. Pastoral Ministry), der in Friedensau „lernte, Gott wirklich zu vertrauen“.Auf der Graduierungsfeier wurden auch Auszeichnungen für besondere akademische Leistungen verliehen. Der Preis des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) bekam der Masterabsolvent in International Social Science, Stanley Tangie. Den Preis des Fördervereins Friedensau International bekam die Social Science-Studentin Vida Owosu Agynemang. Vier Personen wurden mit dem Waltraud und Herbert Blomstedt-Preis für Theologie und Musik ausgezeichnet: Martin Lindner (Theologie), Andrei-Cristian Sisu, Mattheis Lucie, Meiko Bistrovic und Cim Dei Tuang (Musik).Der Veranstaltungsmitschnitt auf YouTube: www.youtube.com/watch?v=bRnwg30l9CU Der Ort Friedensau wurde 1899 gegründet und feiert 2024 sein 125-jähriges Bestehen. Der offizielle Festakt dazu fand am 19 Oktober statt (siehe APD-Meldung www.apd.info/news/2024/10/21/125-jahre-friedensau-festakt-und-gottesdienst-zum-jubil%C3%A4um ). An der Theologischen Hochschule Friedensau, einer staatlich anerkannten Hochschule in Trägerschaft der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten können in den Fachbereichen Christliches Sozialwesen und Theologie zehn B.A.- und M.A.-Studiengänge – zum Teil berufsbegleitend, online oder in Teilzeit – belegt werden. Studieninteressierte können sich zu Schnuppertagen anmelden und das Leben im Hörsaal und auf dem Campus kennenlernen. Informationen: www.thh-friedensau.de