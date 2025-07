Theologische Hochschule Friedensau bietet „Gemeinde Fernstudium“ für interessierte Laien an

Es handele sich dabei um ein Bildungsangebot der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland zur theologischen Qualifizierung von ehrenamtlich tätigen Mitgliedern. Vorkenntnisse seien nicht erforderlich, teilte Andrea Cramer, Pressereferentin der Hochschule, mit.Das dreijährige Fernstudium will zur Mitarbeit im Predigtdienst, zum missionarischen Gemeindeaufbau und zu Leitungsaufgaben befähigen. Neben der Vermittlung theologischer Grundkenntnisse und der Anwendung des Erlernten in praktischen Übungen werde im Fernstudium besonderer Wert auf Kursgemeinschaft, gemeinsame Andachten und die Verarbeitung des Gelernten in Gespräch und Diskussion gelegt. Dadurch soll eine große Praxisnähe erreicht werden. Das Studium fördere außerdem ein besseres Verständnis des eigenen Glaubens, die Befähigung zu qualifizierter Mitarbeit in der örtlichen Kirchengemeinde sowie eine Vertiefung des theologischen Grundlagenwissens. Der Kurs beginnt im Oktober 2025 und endet im Juni 2028.Zum Abschluss des Studiums erhalte jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer ein Zertifikat, das im Rahmen eines Abschlusswochenendes überreicht werde. Das Zertifikat bestätige die erfolgreiche Teilnahme. Es handele sich laut Cramer nicht um einen Hochschulabschluss, sondern eine kircheninterne Anerkennung der Qualifikation.Das „Gemeinde Fernstudium“ sei bereits vor mehr als 40 Jahren eingeführt worden. Damals hieß es „Diener am Wort“ und stelle seither ein erfolgreiches Projekt zur Stärkung der örtlichen Adventgemeinden dar. Weitere Informationen, wie Inhalte und Konsultationstermine sowie die Anmeldung sind zu finden bei https://www.thh-friedensau.de/uebersicht-der-studiengaenge/weiterbildung/gemeindefernstudium-2/ Die Theologische Hochschule Friedensau ist eine staatlich anerkannte Hochschule in Trägerschaft der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. In den Fachbereichen Christliches Sozialwesen und Theologie können dort zehn Bachelor- (B.A.) und Master- (M.A.) Studiengänge, zum Teil berufsbegleitend, online oder in Teilzeit, belegt werden Informationen: www.thh-friedensau.de