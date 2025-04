Tabitha Bühne neue Moderatorin des Literatur-Talks „auserlesen“ auf Hope TV

Sie übernimmt die Moderation von Bestsellerautor Titus Müller, der die Sendung 13 Jahre lang moderiert und geprägt hat. Tabitha Bühne bringt frische Impulse, tiefgründige Fragen und eine große Liebe zur Literatur mit. Für sie sind Bücher „Ratgeber, Freunde und Mutmacher“ – und ein Schlüssel zu persönlicher Entwicklung und geistlicher Tiefe, heißt es in einer Mitteilung von Hope Media. Die 42-Jährige ist eine Tochter des Evangelisten und Verlegers Wolfgang Bühne, informiert die evangelische Nachrichtenagentur IDEA. In einem Beitrag für IDEA schrieb sie über sich: „Als Tochter eines Buchhändlers durfte ich viel Zeit zwischen Buchregalen verbringen.“ Inzwischen ist sie selbst Autorin („Mit Sari auf Safari“) und Chefredakteurin des digitalen LaufmagazinsIn der Sendung lädt Tabitha Bühne Autorinnen und Autoren ein, deren Werke trösten, herausfordern oder inspirieren – quer durch Genres wie Biografie, Roman, Ratgeber oder Lyrik. In ihrer ersten Sendung waren unter anderen der Psychotherapeut und Bestsellerautor Raphael Bonelli (Wien) sowie der Fernsehmoderator und Publizist Tim Niedernolte (Berlin) zu Gast. Künftige Gäste sind u.a. Esther Maria Magnis und Tabitha Bühnes Vorgänger Titus Müller. Neue Rubriken wie „Frisch gedruckt“ (Neuerscheinungen), „Bücher für jede Jahreszeit“ (saisonale Bücher), „Bücher für die Ewigkeit“ (Weisheiten klassischer Schriftsteller) oder die „Buch-Apotheke“ (Bücher mit Tipps zur Alltags- und Lebensbewältigung) sollen dazu einladen, Literatur alltagsnah zu entdecken, so Hope Media.Die Sendung läuft jeden Dienstag 20.15 Uhr auf Hope TV und auf Abruf in der Hope TV-Mediathek (hopetv.de/sendungen/auserlesen ). Zusätzlich ist das Format auch als Podcast bei hopepodcasts.de und auf allen gängigen Streaming-Plattformen (z. B. Spotify) verfügbar.Hope TV ist ein deutschsprachiges TV-Spartenprogramm. Ziel des Senders ist es, ein werteorientiertes 24-Stunden-Programm anzubieten, das zu einem ganzheitlichen und bewussten Leben motiviert.Der Sender Hope TV gehört zur internationalen Senderfamilie Hope Channel, die 2003 in den USA von der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten gegründet wurde und weltweit mehr als 80 nationale Sender umfasst. Die Vision von Hope TV ist es, Menschen neue Perspektiven für ein erfülltes, glückliches und hoffnungsvolles Leben zu eröffnen, persönliches Wachstum zu fördern und christliche Werte zu vermitteln. Dabei lädt Hope TV Menschen ein, die Bibel und den christlichen Glauben kennenzulernen und begleitet sie dabei – unabhängig von Nationalität, Kultur, Sprache, Geschlecht oder Glaubensüberzeugung. Weitere Informationen: www.hopetv.de . Zum Empfang von Hope TV: hopetv.de/service/empfang