TV-Sender finanziert Augenoperationen für Tausende in Indien

„Ich danke Gott dafür, dass er einen solchen Erfolg in einem Hindu-Tempel möglich gemacht hat“, sagte Prabhakar. Der Bedarf sei in diesem Jahr grösser als je zuvor. Da es das ganze Pandemiejahr über keine chirurgischen Dienste in dieser Gegend gab, sei der Rückstand riesig. „Die Menschen sind arm und suchen verzweifelt nach Hilfe.“Dr. Prabhakar erklärte, dass die meisten der Operierten einen beidseitigen hypermorphen Grauen Star hatten und dass sie unbedingt noch in diesem Jahr operiert werden mussten. „Wenn wir diese Patienten nicht operierten, könnte der Graue Star kompliziert werden und zu dauerhafter, schmerzhafter Erblindung führen.“In einem Bericht an „“ schrieb Dr. Prabhakar: „Die Tausenden von Blinden, die jetzt sehen können, sind „“ unendlich dankbar, dass sie ihr Augenlicht wiedererhalten haben, was es ihnen ermöglicht, in verbesserter Lebensqualität weiterzuleben, ein normales Leben zu führen und ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Dies wäre ohne „“ nicht möglich gewesen.“Nach der Operation erhielten die Patienten Anweisungen, wie sie ihre Augen zu Hause pflegen können, zusammen mit motivierenden Broschüren, die in ihre Sprachen übersetzt wurden.ist ein international ausgestrahltes christliches Fernsehprogramm der. Es wurde 1956 von Pastor George Vandeman gegründet. Der Titel stammt aus dem Matthäus-Evangelium: „Es steht geschrieben (auf Englisch: it is written): 'Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht.'“war das erste religiöse Programm, das in Farbe ausgestrahlt wurde, und das erste, das die Vorteile der Satellitentechnologie nutzte.produziert seine Sendungen in Collegedale, Tennessee/USA. Das Programm wird in über 140 Ländern ausgestrahlt.Weitere Informationen unter: https://www.itiswritten.com/eyes-for-india/