Syrien: ADRA-Büro in Aleppo derzeit geschlossen

Die Adventistische Entwicklungs- und Katastrophenhilfe ADRA Syrien hat nach dem Erdbeben im vergangenen Jahr in verschiedenen Regionen des Landes mit dem Wiederaufbau zahlreicher Wohnungen und Häuser begonnen. Diese sind nach Angaben von ADRA Schweiz zu einem großen Teil bereits abgeschlossen. Die noch laufenden Arbeiten seien aufgrund der Unruhen zum Schutz der vor Ort beteiligten Handwerker sowie der ADRA-Mitarbeitenden unterbrochen worden.In der Großstadt Aleppo gilt nach wie vor eine nächtliche Ausgangssperre. Das dort ansässige ADRA-Büro wurde geschlossen, alle Mitarbeitenden sind in Sicherheit. Für den Fall einer Evakuierung oder eines Umzugs innerhalb des Landes wurden verschiedene Vorkehrungen getroffen.Sobald sich die Lage beruhigt hat und wieder gefahrlos gearbeitet werden kann, werden die Arbeiten in den verschiedenen ADRA-Projekten wieder aufgenommen.Die Adventistische Entwicklungs- und Katastrophenhilfswerk ADRA (Adventist Development and Relief Agency) wurde 1956 gegründet und führt weltweit Projekte der Entwicklungszusammenarbeit sowie der humanitären Hilfe in Katastrophenfällen durch. ADRA ist eine nichtstaatliche Hilfsorganisation und wird von der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten getragen. ADRA International besteht aus einem weltweiten Netzwerk mit 108 eigenständigen nationalen Büros (auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz) und etwa 7.500 hauptamtlichen Mitarbeitenden. Informationen: www.adra.org