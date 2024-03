Symposium „Adventism and the Anabaptists“ an der Theologischen Hochschule Friedensau

Am Abend des 21. Januar 1525 vollzog Konrad Grebel in Zollikon bei Zürich die Glaubenstaufe an dem früheren römisch-katholischen Priester Jörg Blaurock, der ihn darum gebeten hatte. Blaurock taufte daraufhin andere Mitglieder seines Freundeskreises. Mit diesem Akt konstituierte sich eine erste eigenständige und von der Züricher Reformation losgelöste unabhängige Gemeinde. Bis heute gilt der 21. Januar 1525 als das Gründungsdatum einer Bewegung, die abwertend von ihren Gegnern als „Wiedertäuferbewegung“ bezeichnet wurde; seit dem 20. Jahrhundert auch als radikale Reformation oder linker Flügel der Reformation. Doch diese Bezeichnungen könnten nur unzureichend die Breite und thematische Vielfalt der Bewegung wiedergeben, erläutert Andrea Cramer, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Theologischen Hochschule Friedensau.Kernanliegen sei die Sehnsucht nach einer umfassenden Reformation gewesen. Sie war von vier Schwerpunkten geprägt: (1) konsequenter Nachfolge Jesu, (2) die Heilige Schrift als unverzichtbarer Maßstab für Glauben und Leben, (3) das Priestertum aller Gläubigen und (4) die Trennung von Kirche und staatlicher Gewalt. Dies habe oft zu strikter Gewaltlosigkeit, Rückzug aus der Welt und starken eschatologischen Erwartungen geführt. Die Glaubenstaufe kennzeichnete die Mitgliedschaft in der Bewegung.Auch wenn es heute nur wenige größere Gruppen gebe, die ihre Geschichte direkt auf die Täuferbewegung zurückführen, wie die Mennoniten, die Amischen und einige andere, ließen sich Einflüsse dieser Bewegung in vielfältiger Weise in den Glaubensbekenntnissen und der Kirchenordnung der heutigen Konfessionen nachweisen, so Andrea Cramer. Das Symposium soll dazu dienen, die verschiedenen Aspekte und Spuren der Täuferbewegung bei den Siebenten-Tags-Adventisten und darüber hinaus zu erforschen.Weitere Informationen und Anmeldung:Der Ort Friedensau wurde 1899 gegründet und feiert 2024 sein 125-jähriges Bestehen. Hier befindet sich die Theologische Hochschule Friedensau, eine staatlich anerkannte Hochschule in Trägerschaft der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. In den Fachbereichen Christliches Sozialwesen und Theologie können zehn Bachelor- (B.A.) und Master- (M.A.) Studiengänge, zum Teil berufsbegleitend, online oder in Teilzeit, belegt werden. Siehe auch: www.thh-friedensau.de