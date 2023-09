Sprachkurs „Biblisches Hebräisch“ in Friedensau

Der Kurs „Biblisches Hebräisch“ des Fachbereichs Theologie an der ThHF, der vom 11. September bis 6. Oktober 2023 läuft, sei konzipiert für Anfänger und bei späterem Einstieg auch für Fortgeschrittene, teilte Andrea Cramer, Referentin der Hochschule für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mit. Durch die große Nachfrage sei der Kurs, der jährlich im Wechsel mit „Biblischem Griechisch“ angeboten wird, in diesem Jahr vor allem durch die Studienanfänger in Theologie ausgebucht. Grundsätzlich stehe er allen Sprachinteressierten offen, die biblische Sprachen erlernen wollen. Außerdem könnten im Berufsleben stehende Pastorinnen und Pastoren diesen Sprachkurs als Gelegenheit zur Weiterbildung nutzen.Die Lerngruppe, zu der die Studienanfänger des Theologie-Bachelorstudiums des Wintersemesters 2023/24 zählen, habe die Gelegenheit, durch Andachten, Ausflüge und eine gemeinsam verbrachte Zeit zusammenzuwachsen. Sie begeben sich während des Unterrichts auf eine Entdeckungsreise in das Alte Testament.Der 1899 gegründete Ort Friedensau feiert 2024 sein 125-jähriges Bestehen. Hier befindet sich die staatlich anerkannte Theologische Hochschule Friedensau in der Trägerschaft der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. In den Fachbereichen Christliches Sozialwesen und Theologie können zehn Bachelor- (B.A.) und Master-Studiengänge (M.A.), zum Teil berufsbegleitend, online oder in Teilzeit belegt werden.Informationen: www.thh-friedensau.de