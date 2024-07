Sommerfest im Seniorenheim Neandertal

Der Sommer zeigte sich an diesem Tag von seiner besten Seite und der Park und das Gelände des Seniorenheims füllten sich den ganzen Tag über mit Bewohnerinnen und Bewohnern, Angestellten des Seniorenheims, Angehörigen, Familien, Freunden, Bekannten und Interessierten.In den Wochen zuvor hatten Angestellte des Seniorenheims zusammen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern viele dekorative Elemente für das Fest gebaut und gestaltet. Von kleinen Windspielen, Booten für den Springbrunnen und Sonnenhüten bis hin zu kleinen und großen Buchstaben im Eingangsbereich, die sich als ein beliebtes Fotomotiv der Besucherinnen und Besucher des Sommerfestes erwiesen.Für besondere Aktionen – gerade für Kinder – sorgten der Clown Pepe und die örtliche Gruppe der Christlichen Pfadfinder der Adventjugend (CPA). So gab es Stockbrot, Minifahrradrennen, eine Tour mit dem Clownsgefährt und jede Menge Seifenblasen. Mit einem Quiz zur Natur war auch die örtliche adventistische Kirchengemeinde Mettmann vertreten.Für die Kinder bot das Seniorenheim darüber hinaus ein Geschicklichkeitsspiel, Angeln im Planschbecken und Boote basteln für den Springbrunnen an. Das gemeinsame Basteln von Sonnenhäuschen für Groß und Klein war an diesem Sommertag ebenfalls eine willkommene Aktivität.An verschiedenen Plätzen im Park und auf der Musikbühne sorgte der Akkordeonist Lothar Meunier für französisches und musikalisches Ambiente. Dort traten auch die Kinder des Tanzhauses C. Krauss auf und begeisterten Jung und Alt. Als danach Florian D. auflegte, begannen auch die Gäste zu tanzen.Für das leibliche Wohl sorgte das Team des Seniorenheims Neandertal, das von Kaffee und Kuchen über Pommes frites und Pizza bis hin zu Raclette alle Besucherinnen und Besucher mit Getränken versorgte. Zur Erfrischung gab es frisches Obst und Eis sowie Smoothies.Im Park und auf dem Gelände rund um das Seniorenheim waren verschiedene Fotostationen mit zum Thema passenden Utensilien aufgebaut. So wurde beispielsweise am Eingang das „O“ für den Buchstaben „Sommer“ gesucht, während an anderer Stelle ein Selfie mit den Alpakas gemacht werden konnte. Diese Stationen wurden von den Besucherinnen und Besuchern des Sommerfestes gut angenommen. Einige Ergebnisse sind im Internet in den sozialen Netzwerken unter dem Hashtag #lebenimneandertal zu finden.Der Besucherandrang war zeitweise so groß, dass der Parkplatz für Autos und auch für Fahrräder überfüllt war. Dank der Genehmigung der Stadt konnte das Parkplatzproblem jedoch gelöst werden, so dass Rettungsdienst und Feuerwehr jederzeit zu den Bewohnerinnen und Bewohnern des Seniorenheims gelangen konnten.„Wir sind sehr froh und dankbar, dass wir heute alle zusammen den Sommer und das Leben feiern konnten“, sagten Birgit und Wolfgang Schneider, die das Seniorenheim Neandertal seit über 35 Jahren leiten.Das Seniorenheim Neandertal in Mettmann bietet ca. 180 Senioren ein Zuhause. Das Haus liegt in einer großzügigen Parkanlage mit einem altersgerechten Fitness- und Bewegungsgarten und mehreren Tiergehegen.Das Seniorenheim Neandertal ist Mitglied im Advent-Wohlfahrtswerk e. V. (AWW), dem Sozialwerk der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland, und im Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband (DPWV).Das Advent-Wohlfahrtswerk e. V. wurde als Sozialwerk der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten 1897 in Hamburg gegründet. Es ist in Deutschland Träger von Kindertagesstätten, einer Heilpädagogischen Tagesstätte, einer Einrichtung für Suchtberatung und Suchtbehandlung sowie einem Übernachtungshaus für wohnungslose Frauen. Darüber hinaus ist das Advent-Wohlfahrtswerk e.V. Hauptgesellschafter etlicher gemeinnütziger Gesellschaften, zu denen Seniorenheime, Hospize, eine Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderung und eine Schule gehören. Zudem trägt das AWW zahlreiche ehrenamtlich geführte Projekte der Flüchtlings- und Integrationshilfe. Auch Selbsthilfegruppen für abhängigkeitskranke Menschen befinden sich in Trägerschaft des adventistischen Sozialwerks. Informationen: www.aww.info