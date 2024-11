„Sag Ja zu Jesus“ – Hope TV-Sendereihe in der „Woche der Entscheidung“

Dienstag, 19.11.: Das Ziel vor Augen

Mittwoch, 20.11.: Der König kommt

Donnerstag, 21.11.: Verraten und verkauft

Freitag, 22.11.: Die Macht des Ohnmächtigen

Samstag, 23.11.: Der Herr des Lebens

Pastor Christian Badorrek ist Präsident der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland. Er beschreibt seine persönliche Erfahrung mit dem Glauben so: „Jesus Christus hat mir Lebensfreude und Selbstwert geschenkt und meiner Existenz einen tiefen Sinn gegeben. Dafür bin ich ihm unendlich dankbar.“ Mit Blick auf die Sendungen äußert Badorrek die Hoffnung, dass auch die Zuschauer eine ähnliche Erfahrung machen: „Ich wünsche mir, dass die Zuschauer Jesus als reales Gegenüber erleben, der unser Leben positiv umgestalten kann.“Die Sendungen werden vom 19. bis 23. November täglich live um 20:15 Uhr auf Hope TV und im Livestream auf hopetv.de sowie auf jajesus.de ausgestrahlt. Wer eine Sendung verpasst, kann die Vorträge später in der Mediathek von Hope TV abrufen.In den vergangenen Jahren erlebte das Team von Hope Media eine sehr gute Resonanz auf die „Sag Ja zu Jesus“-Wochen. Zuschauerinnen und Zuschauer kontaktierten Hope TV, das Seelsorgeteam beantwortete viele Fragen zum Glauben.Die Sendereihe ist Teil der christlichen Kampagne „Woche der Entscheidung“, die in diesem Herbst zum zweiten Mal stattfindet. Vom 18. bis 24. November bündeln ERF – Der Sinnsender, Hope Media, Bibel TV, Radio Horeb, die Grandios Stiftung, ProChrist, die Stiftung Marburger Medien, EWTN, sprinkle und Alpha Deutschland ihre Reichweiten, um Menschen dazu einzuladen, sich für ein Leben mit Jesus Christus zu entscheiden. Unter dem Motto „Deine Wahl für das wahre Leben“ bietet die Kampagne vielfältige Video- und Audioinhalte sowie interaktive Angebote, die auf der Website https://woche-der-entscheidung.de/ abrufbar sind.Die „Woche der Entscheidung" auf YouTube: Woche der Entscheidung 2024 - YouTube Hope TV ist ein deutschsprachiges TV-Spartenprogramm, das bundesweit über Kabel, Satellit, Antenne (DVB-T2) und IPTV verbreitet wird. Ziel des Senders ist es, ein werteorientiertes 24-Stunden-Programm anzubieten, das zu einem ganzheitlichen und bewussten Leben motiviert.Der Sender Hope TV gehört zur internationalen Senderfamilie Hope Channel, die 2003 in den USA von der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten gegründet wurde und weltweit mehr als 80 nationale Sender umfasst. Die Vision von Hope TV ist es, Menschen neue Perspektiven für ein erfülltes, glückliches und hoffnungsvolles Leben zu eröffnen, persönliches Wachstum zu fördern und christliche Werte zu vermitteln. Dabei lädt Hope TV Menschen ein, die Bibel und den christlichen Glauben kennenzulernen und begleitet sie dabei – unabhängig von Nationalität, Kultur, Sprache, Geschlecht oder Glaubensüberzeugung. Weitere Informationen: www.hopetv.de