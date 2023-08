Russische Drohne beschießt Fahrzeuge mit Hilfsgütern von ADRA

Marina, eine der Freiwilligen von ADRA Ukraine, sagte: „Es passierte zwischen 7.50 und 7.55 Uhr. Wir wollten Lebensmittelpakete in das Dorf Novoberislav bringen, in dem 344 Menschen leben. Als wir den letzten Karton einluden und uns zum Aufbruch bereit machten, hörten wir das Geräusch einer Drohne. Wir schauten auf und sahen sie direkt über uns schweben. Die Jungs riefen: ‚Geht in Deckung‘, und wir rannten alle in Deckung. Eine Sekunde später begann die Drohne mit dem Abwurf von Kampfmitteln. Innerhalb einer Minute schoss sie drei Raketen ab. Glücklicherweise befanden wir uns zu diesem Zeitpunkt bereits im Bunker, sodass alle am Leben blieben, aber ich erlitt durch die Explosionen eine leichte Gehirnerschütterung und habe immer noch Kopfschmerzen.“Nach dem Angriff wurde festgestellt, dass drei der Fahrzeuge durchlöcherte Räder und Kühler hatten, die Scheiben eingeschlagen und einige Türen ebenfalls beschädigt waren, sodass die Hilfsgüter an diesem Tag nicht nach Novoberislav geliefert werden konnten.ADRA wies darauf hin, dass die Fahrzeuge der Hilfsorganisation vorübergehend von Unterstützern und dem Dorfvorsteher von Novoberislav zur Verfügung gestellt wurden, für dessen Bewohner die Lebensmittelpakete bestimmt waren. Der Umfang der humanitären Hilfe habe es nicht erlaubt, diese ausschließlich mit Fahrzeugen von ADRA Ukraine zu transportieren.ADRA Ukraine wurde am 21. Februar 1993 vom Staat offiziell registriert und ist seitdem im Land tätig. Gegenwärtig arbeiten laut Hilfswerk bei ADRA Ukraine mehr als 350 Personen, „die jeden Tag dazu beitragen, den Bedürftigen zu helfen“. Bis Anfang August hätten seit Kriegsbeginn 8,2 Millionen Menschen durch ADRA Ukraine Unterstützung erhalten.Partnerorganisationen von ADRA Ukraine sind: Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP), Amt der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA), UN-Flüchtlingskommissariat (UNHCR), UN-Kinderhilfswerk (UNICEF), Deutsche humanitäre Hilfe, Europäischer Katastrophenschutz und humanitäre Hilfe, USAID, AID Canada, Canadian Foodgrains Bank, Ukraine Humanitarian Fund (UHF), Ministry of Foreign Affairs of Denmark (DANIDA), SlovakAid, Japan Platform, Unternehmen Atlas Copco, Elektronikhersteller KOA, französischer nationaler Zivilschutzverband (FNPC), südafrikanische Fluggesellschaft AIRLINK, TZU CHI Foundation in Taiwan, Hilfsorganisation humedica, Fernsehsender Hope TV Ukraine, weltweites ADRA Netzwerk, Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten, protestantisch-niederländische kerk in actie, Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage.Weitere Informationen: https://www.adra.ua/en/home-en/