Real Life Faith: Kleingruppen-Material zum Kinofilm „Leben ist Jetzt“

Der Spielfilm „Leben ist Jetzt“ von Paramount Pictures erzählt die wahre Geschichte von Philipp und Johannes Mickenbecker. Zwei ungewöhnliche Zwillinge, von denen einer schon als Teenager an Krebs erkrankt. Also beschließen sie, Vollgas zu geben und das Leben jeden Moment auszukosten. Sie bauen Seilbahnen über Seen, ein U-Boot und mehrere Fluggeräte aus Badewannen. Von ihren verrückten Aktionen machen sie Videos, durch die sie im Internet zu Berühmtheiten werden. So unbeschwert es von außen auch aussehen mag, stehen Philipp und Johannes Mickenbecker immer wieder vor existenziellen Fragen und letztlich vor der Frage, wer Gott für sie ist. Als „Real Life Guys“ starten sie auch in das Abenteuer Glaube und sprechen im Internet auch über Glauben und ihre Hoffnung auf das ewige Leben. Der Film wurde mit Mitteln der Filmförderungen aus Hessen und Niedersachsen sowie drei Bundesförderungen finanziell unterstützt.Das Bonusmaterial soll Hauskreisen, Jugendgruppen und Interessierten, die sich näher mit Glaubensfragen auseinandersetzen möchten, eine Vertiefung der Filmthemen bieten. Das Bonusmaterial „Real Life Faith“ bietet kurze, authentischen Video-Impulse, die an den Original-Drehorten des Films aufgezeichnet wurden. Bekannte christliche Persönlichkeiten wie Johannes Hartl, Millane Friesen, Alex Oberschelp (O’Bros) und Sarah Marie Poetry teilen in den Clips persönliche Erfahrungen und inspirierende Gedanken zu Glauben, Hoffnung und dem „wahren Leben“. Jeder Clip wird von einem Gesprächsleitfaden begleitet, der speziell für den Einsatz in Hauskreisen und Jugendgruppen konzipiert wurde. Damit werden konkrete Anknüpfungspunkte geschaffen, um die Themen des Films in einem vertrauensvollen Rahmen zu besprechen. Es geht darum, gemeinsam zu entdecken, was im Leben wirklich zählt.„Philipp Mickenbecker wollte, dass der Film Zuschauer nicht nur bewegt, sondern zum Nachdenken über das Leben anregt,“ erklärt Produzent Sven Fockner, der auch für den christlichen Sender Hope TV arbeitet. „Mit ‚Real Life Faith‘ möchten wir Impulse für offene Gespräche bieten, die inspirieren, das Leben und den Glauben tiefer zu erforschen.“Die Videoclips und Gesprächsleitfäden sind ab dem 16. Januar 2025 auf kleingruppe.de verfügbar. Bereits jetzt können sich Hauskreise und Jugendgruppen auf dieser Website registrieren, um als Anlaufstelle für interessierte Kinobesucher gelistet zu werden, die auf der Suche nach Austausch und Gemeinschaft sind. Auf der Website gibt es auch weitere Informationen.