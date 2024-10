Podiumsgespräch in Berlin-Neukölln: "Wie rechts muss Kirche jetzt sein?"

Die Veranstaltung findet im Zentrum der adventistischen Kirchengemeinde in der Lucy-Lameck-Straße 27 in Berlin-Neukölln statt. Es gehe dabei um die Frage: Wie schlagen sich die zurückliegenden Landtagswahlen und die politische Stimmungslage in den Kirchen nieder?Im Gespräch würden unterschiedliche Positionen aufeinander treffen: Die Überzeugung, dass Kirche überhaupt nichts mit Politik am Hut haben sollte; ein starkes persönliches Engagement für Demokratie und Toleranz aus christlicher Motivation; die Herausforderung, dass ein AfD-Mitglied nicht in der Leitung einer christlichen Gemeinde mitwirken darf; und der Blick, welche Rolle Kirchen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Land haben.Am Podiumsgespräch nehmen teil:- René Pachmann, katholischer Hochschulseelsorger in Frankfurt (Oder).- Sven Täuber, ehemaliger Polizeipfarrer im Land Brandenburg.- Jürgen Eisen, Regionalleiter des Bundes freikirchlicher Pfingstgemeinden (angefragt).- Dr. Claudia Wein, MdA, kirchenpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus.Gesprächsleitung:Matthias Drodofsky, Ökumene-Beauftragter des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden (Baptisten) im Landesverband Berlin-Brandenburg.Anwältinnen des Publikums unterstützen das Auditorium, um an der Debatte mitzuwirken. Im Anschluss sind die an der Veranstaltung Teilnehmenden eingeladen, den Austausch am Büffet fortzusetzen.Gesprächsort:Sonntag, 13. Oktober 2024 um 17 UhrGemeindehaus LL27Lucy-Lameck-Str. 2712049 Berlin-Neukölln ( U Hermannplatz | U Boddingstraße)Das Podiumsgespräch kann auch per Livestream unter https://heilig.berlin/... verfolgt werden.