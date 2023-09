Online-Schulungen für Ehrenamtliche in der sozialen Arbeit

Nicht jedem reicht es, einen Job mit einem guten Einkommen zu haben und selbst gut abgesichert und versorgt zu sein. Viele wollen auch etwas wirklich Sinnvolles tun, wollen der Gesellschaft etwas zurückgeben, vor allem den Menschen, die es im Leben nicht so gut getroffen haben und auf vieles verzichten müssen, was eigentlich selbstverständlich sein sollte. So sind im Advent-Wohlfahrtswerk Ehrenamtliche in so genannten Helferkreisen organisiert und in verschiedenen sozialen Bereichen tätig.Gutes tun zu wollen, ist zweifellos lobenswert. Doch „gut gemeint“ bedeutet nicht immer auch „gut gemacht“, sondern manchmal sogar das Gegenteil davon. Aber was genau ist das Gute und wie entsteht aus der guten Absicht auch wirklich gutes, wirkungsvolles und nachhaltiges Handeln?Um das zu beantworten, bietet das AWW ab November 2023 ein Schulungsprogramm für Ehrenamtliche in der sozialen Arbeit an. Insgesamt acht Schulungseinheiten werden von Fachleuten und Praktikern aus dem Sozialwesen, dem Finanzbereich und erfolgreichen sozialen Projekten gehalten. Dabei wird Basiswissen vermittelt und es gibt Raum für Erfahrungsaustausch und praktische Anregungen. Zudem erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Tipps für soziale Projekte vor Ort.Zielgruppe sind sowohl Mitarbeitende in den AWW-Helferkreisen als auch Menschen, die in einem sozialen Gemeindeprojekt tätig sind oder die sich mit dem Gedanken tragen, ein solches zu beginnen.Kompetente und erfahrene Referentinnen und Referenten stehen für diese Schulungen zur Verfügung. Zu den zunächst geplanten sechs Online-Schulungen mit der Vermittlung von grundlegenden Themen kommen je nach Bedarf noch zwei bis drei weitere Themenangebote, die sich mit spezifischen Aspekten ehrenamtlicher sozialer Arbeit beschäftigen. Nach einem fachlichen Input wird es ausreichend Zeit für Rückfragen und Vertiefungen geben.Die Schulungen finden einmal im Monat – in der Regel an einem Montag – per Zoom statt und dauern jeweils etwa 90 Minuten. Die Teilnahme ist kostenlos. Es sind keine Vorkenntnisse in der sozialen Arbeit erforderlich.Weitere Informationen sowie Themen und Termine: https://aww.info/advent-wohlfahrtswerk/online-schulungen/?L=0 Das Advent-Wohlfahrtswerk e. V. (AWW) mit Geschäftsstelle in Hannover wurde als Sozialwerk der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten 1897 in Hamburg gegründet. Es ist in Deutschland Träger von Kindertagesstätten, einer Heilpädagogischen Tagesstätte, einer Einrichtung für Suchtberatung und Suchtbehandlung sowie einem Übernachtungshaus für wohnungslose Frauen. Darüber hinaus ist das Advent-Wohlfahrtswerk e.V. Hauptgesellschafter etlicher gemeinnütziger Gesellschaften, zu denen Seniorenheime, Hospize, eine Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderung und eine Schule gehören. Informationen: https://www.aww.info