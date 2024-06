Online-Einblick in Master-Studiengang Pastoral Ministry der Theologischen Hochschule Friedensau

Studiengangsleiter Dr. László Szabó erläutert dabei kurzgefasst die Schwerpunkte und Ausrichtung des Studiums. Das englischsprachige Studium MPM ist zugeschnitten auf die besonderen Bedürfnisse der Intereuropäischen Division (EUD). Zum Verantwortungsgebiet dieser teilkontinentalen Kirchenleitung der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten gehören Länder in West- und Südeuropa, darunter auch die deutschsprachigen Länder. Nächster Studienbeginn ist das Wintersemester 2024/25. Studierende aus dem Gebiet der EUD haben die Möglichkeit, bei Vorlage einer Empfehlung ihrer nationalen Kirchenleitung ein Vollstipendium zu erhalten. Jochen Streit, Leiter der akademischen Verwaltung der Friedensauer Hochschule, werde ebenfalls zur Verfügung stehen, um Fragen zu Zulassungsvoraussetzungen und Verfahren zu beantworten.Weitere Details sind auf der Webseite www.thh-friedensau.de/theologie/masters-in-pastoral-ministry/ zu finden.Registrierung für den Online-Informationstag Theologie: www.thh-friedensau.de/infotage2024/#pastoralministry Die Theologische Hochschule Friedensau bei Magdeburg ist eine staatlich anerkannte Hochschule in Trägerschaft der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. In den Fachbereichen Christliches Sozialwesen und Theologie können zehn Bachelor- (B.A.) und Master- (M.A.) Studiengänge, zum Teil berufsbegleitend, online oder in Teilzeit, belegt werden: www.thh-friedensau.de